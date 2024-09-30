Егор Герасимов вышел в финал квалификации престижного теннисного турнира в Шанхае

В матче 1/2 отбора белорус обыграл немца Максимилиана Мартерера. И это несмотря на то, что соперник опережает нашего спортсмена в рейтинге более чем на 160 позиций. Итоговый результат – 7:6, 4:6, 6:3. Таким образом, Герасимов прервал серию из семи поражений. За выход в основную сетку белорус поспорит с испанцем Алехандро Каньясом.