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«Нам за игру не стыдно». Итоги второго соревновательного дня футбольного турнира «Кубок Развития»

07 февраля 2023 19:16
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В Минске продолжается футбольный турнир «Кубок Развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй соревновательный день значились два поединка с участием белорусских сборных.

«Нам за игру не стыдно». Итоги второго соревновательного дня футбольного турнира «Кубок Развития»-1

После поражения от Ирана наша дружина, составленная из игроков до 16 лет, на матч против коллектива из Таджикистана U-17 настраивались по-особенному. Однако именно гости начали активно и дважды огорчили белорусов. А вот дальше произошел переломный момент. Наши парни проснулись и отыгрались уже в первом тайме. Вторая половина могла принести подопечным Дмитрия Короткевича уверенную победу. Соперник заметно сдал, и у наших футболистов стало появляться все больше возможностей. Однако реализовать их не получилось. Итог – ничья – 2:2.

«Нам за игру не стыдно». Итоги второго соревновательного дня футбольного турнира «Кубок Развития»-4

Дмитрий Короткевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу (U-16):
Нам за игру не стыдно, мы играли с командой на год старше. И вы правильно сказали, что было много голевых моментов, которые мы не реализовали, но это то, над чем мы будем работать, стремиться исправить эти ошибки и становиться только сильнее. Когда уверенность будет исходить из внутреннего состояния, тогда и реализация будет на более высоком уровне.

«Нам за игру не стыдно». Итоги второго соревновательного дня футбольного турнира «Кубок Развития»-7

Рахматулло Фузайлов, главный тренер сборной Таджикистана (U-17):
Игра получилась интересная, к сожалению, недооценили, немного самоуверенно вышли наши ребята сыграть. Тем более быстро повели в счете – 2:0 – посчитали, что игра сыграна. Но хочу похвалить сборную Беларуси, молодцы ребята. Даже в первой игре, невзирая на счет 4:0, они с Ираном очень достойно выглядели и играли до конца. Я думаю, их ждет хорошее будущее, если будут продолжать в таком же русле.

«Нам за игру не стыдно». Итоги второго соревновательного дня футбольного турнира «Кубок Развития»-10

Во второй дуэли встретилась наша старшая команда U-17 и сборная России на год младше. Поддержать спортсменов пришли председатель Белоруской федерации футбола Владимир Базанов и посол России в Беларуси Борис Грызлов. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Отметим, в 2023 году на турнир заявилось пять стран. Беларусь и Россия выставили по два состава. Победитель определится в субботу, 11 февраля.

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# Футбол # Рахматулло Фузайлов # Дмитрий Короткевич # Владимир Базанов # Борис Грызлов # Фотофакт

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