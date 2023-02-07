«Нам за игру не стыдно». Итоги второго соревновательного дня футбольного турнира «Кубок Развития»

В Минске продолжается футбольный турнир «Кубок Развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй соревновательный день значились два поединка с участием белорусских сборных.

После поражения от Ирана наша дружина, составленная из игроков до 16 лет, на матч против коллектива из Таджикистана U-17 настраивались по-особенному. Однако именно гости начали активно и дважды огорчили белорусов. А вот дальше произошел переломный момент. Наши парни проснулись и отыгрались уже в первом тайме. Вторая половина могла принести подопечным Дмитрия Короткевича уверенную победу. Соперник заметно сдал, и у наших футболистов стало появляться все больше возможностей. Однако реализовать их не получилось. Итог – ничья – 2:2.

Дмитрий Короткевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу (U-16):

Нам за игру не стыдно, мы играли с командой на год старше. И вы правильно сказали, что было много голевых моментов, которые мы не реализовали, но это то, над чем мы будем работать, стремиться исправить эти ошибки и становиться только сильнее. Когда уверенность будет исходить из внутреннего состояния, тогда и реализация будет на более высоком уровне.

Рахматулло Фузайлов, главный тренер сборной Таджикистана (U-17):

Игра получилась интересная, к сожалению, недооценили, немного самоуверенно вышли наши ребята сыграть. Тем более быстро повели в счете – 2:0 – посчитали, что игра сыграна. Но хочу похвалить сборную Беларуси, молодцы ребята. Даже в первой игре, невзирая на счет 4:0, они с Ираном очень достойно выглядели и играли до конца. Я думаю, их ждет хорошее будущее, если будут продолжать в таком же русле.