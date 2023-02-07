Дмитрий Тихон покинул пост главного тренера «Мешков Брест». Контракт с наставником был расторгнут по соглашению сторон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Тихон принял команду по ходу прошлого сезона. Под его руководством брестская команда завоевала 14-й чемпионский титул. И выиграла первый в истории Суперкубок страны. В минувшее воскресенье, 5 февраля, «Мешков Брест» проиграл своему извечному сопернику и главному конкуренту в чемпионате – минскому СКА – 23:28. Эта виктория позволила армейцам увеличить отрыв от брестчан до пяти баллов. Пока исполнять обязанности главного тренера будет Василий Островский.