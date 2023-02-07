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Дмитрий Тихон покинул пост главного тренера «Мешков Брест»

07 февраля 2023 14:32
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Дмитрий Тихон покинул пост главного тренера «Мешков Брест». Контракт с наставником был расторгнут по соглашению сторон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Дмитрий Тихон покинул пост главного тренера «Мешков Брест»-1

Дмитрий Тихон принял команду по ходу прошлого сезона. Под его руководством брестская команда завоевала 14-й чемпионский титул. И выиграла первый в истории Суперкубок страны. В минувшее воскресенье, 5 февраля, «Мешков Брест» проиграл своему извечному сопернику и главному конкуренту в чемпионате – минскому СКА – 23:28. Эта виктория позволила армейцам увеличить отрыв от брестчан до пяти баллов. Пока исполнять обязанности главного тренера будет Василий Островский.  

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# Гандбол # Дмитрий Тихон # Василий Островский # Фотофакт

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