«Сложно было». Юные биатлонисты завершают отбор на финал республиканского турнира «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. Финал республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» в 2023 году состоится с 17 по 19 февраля в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В эти дни проходит последний областной отбор. В Раубичах путевку в главный старт разыгрывали юные стреляющие лыжники Минской области – 23 команды соответствуют 23 районам. Всего 270 участников в трех возрастных категориях. В программе значился спринт, а в заключительный день – смешанные эстафеты. В средней группе победила дружина из Старых Дорог.

Анастасия Герман, победительница смешанной эстафеты (Старые Дороги):

Я здесь второй раз. Мне понравилась сама атмосфера. Мы очень сильно готовились. Победу посвящаем нашим Старым Дорогам.

Анна Шух, победительница смешанной эстафеты (Старые Дороги):

Мои кумиры – Дмитрий Лазовский, Антон Смольский. Я хочу быть похожа на них. Нам сегодня помогли победить упорные тренировки, спортивный дух и желание.

Отметим, эти ребята успешно прошли школьные, районные и теперь уже областные этапы турнира. Однако в финал «Снежного снайпера» отправятся исключительно те, кто проявил себя в личных состязаниях и занял с первого по четвертое места. Кристина Послед уже обеспечила себе место в команде Минской области.

Кристина Послед, победительница в спринте (Вилейский район):

Я участвую второй раз в «Снежном снайпере». В прошлом году я заняла 19-е место. В этом году я лучше подготовилась, ходила на тренировки по утрам, не забывала про школу тоже. Тут очень сильные ребята, большая конкуренция. Довольно-таки сложно было – большая дистанция, но я старалась.