Юниорская сборная Беларуси разгромила российских хоккеисток

Юниорская сборная Беларуси до 18 лет по хоккею матчем против женской национальной команды России завершила выступление на турнире в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче команда Дмитрия Шульги встречалась со своими недавними соперницами. Накануне наши ребята на турнире 3х3 неожиданно уступили россиянкам – 0:1. И сегодня, 7 февраля, были настроены взять реванш. Настрой белорусских хоккеистов был запредельным, свидетельство тому – итоговый счет на табло. Белорусы разгромили своего оппонента со счетом 10:0. Победитель турнира определится в матче между дружиной Казахстана до 18 лет и командой России до 16 лет.