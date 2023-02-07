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Юниорская сборная Беларуси разгромила российских хоккеисток

07 февраля 2023 14:44
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Юниорская сборная Беларуси до 18 лет по хоккею матчем против женской национальной команды России завершила выступление на турнире в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Юниорская сборная Беларуси разгромила российских хоккеисток-1

В заключительном матче команда Дмитрия Шульги встречалась со своими недавними соперницами. Накануне наши ребята на турнире 3х3 неожиданно уступили россиянкам – 0:1. И сегодня, 7 февраля, были настроены взять реванш. Настрой белорусских хоккеистов был запредельным, свидетельство тому – итоговый счет на табло. Белорусы разгромили своего оппонента со счетом 10:0. Победитель турнира определится в матче между дружиной Казахстана до 18 лет и командой России до 16 лет.  

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# Хоккей # Дмитрий Шульга # Фотофакт

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