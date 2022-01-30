«Надеемся, что увидим их в финальных забегах». Смогут ли белорусы потеснить мировых лидеров в Пекине? Поговорили с аналитиком

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты это наша надежда на Олимпиаде в Пекине, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Когда мы говорим о медалях, мало кто знает, что это не только эмоции, но и наука. В стране существует целый аналитический отдел национальных и сборных команд Беларуси в РНПЦ спорта. В гостях программы начальник отдела Алла Баскакова и многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Елена Зубрилова.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Алла Петровна, вы необычный для обывателя человек, как правильно называется то, чем вы занимаетесь?

Алла Баскакова, начальник аналитического отдела национальных и сборных команд Беларуси РНПЦ спорта:

У нас аналитический отдел подготовки национальных и сборных команд. Мы пользуемся протоколами официальными соревнований, всех международных стартов всех видов спорта. Это и чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, Гран-при. Все официальные старты мы анализируем. Кроме этого, если есть возможность, мы еще просматриваем соревнования все. Юлия Силипицкая:

Вас когда-нибудь удивляли спортсмены относительно того, что вы высчитывали, прогнозировали и смотрели, и после форума. Были ли какие-нибудь удивления? Алла Баскакова:

Практически нет. Юлия Силипицкая:

Я знаю, что вы составляли под Олимпиаду аналитические труды. По запросу?

Алла Баскакова:

Мы делали информационно-аналитический материал на всех спортсменов (кандидатов), которые будут участвовать в Олимпийских играх. Не только к тем, кто поедет. Дело в том, что кто поедет, может решиться за два-три дня. Поэтому те, кто может в перспективе поехать, на них на всех делали. Юлия Силипицкая:

За сколько времени вы берете, срез какой? «Сегодня вселяет надежду наша сборная по биатлону, что мужская, что женская» Алла Баскакова:

За весь олимпийский цикл, за 4 года. Так мы делали к Рио, к зимней Олимпиаде в Корее, к II Европейским играм, которые проходили в Минске, и сейчас к Пекину. По итогу соревнований мы точно такой же делаем материал – итоги или результаты выступления наших спортсменов на главном старте. Юлия Силипицкая:

Для кого это все?

Алла Баскакова:

Мы это все делаем прежде всего для нашего руководства центра, Министерства спорта и Национального олимпийского комитета. Юлия Силипицкая:

Рекомендации вы какие-либо даете? Алла Баскакова:

Мы делаем выводы, что может быть. А что руководство выберет, это уже их. Юлия Силипицкая:

Вот вы подготовили эту всю информацию. Если брать зимние виды спорта, кто из шести, кто отправился туда, по показателям самый перспективный? Назовем это так. Биатлонисты проявят себя в смешанной эстафете, женской, мужской и в индивидуальных гонках Алла Баскакова:

Сегодня вселяет надежду наша сборная по биатлону, что мужская, что женская команда прогрессируют. Это видно по статистическим показателям. Что скорость прохождения дистанции, что время, затраченное на стрельбу, коэффициент стрельбы (лежа, стоя), отставание от лидеров в сезоне. И когда ты смотришь в динамике эти результаты из года в год, видишь, что динамика положительная и результаты стабильные. Самое главное, что у этого спортсмена появляется стабильность и уверенность в себе. Юлия Силипицкая:

Вы закладываете форс-мажор в свои расчеты?

Алла Баскакова:

На сегодня в биатлоне будет играть большую роль именно сама дистанция, трасса. Потому что она ни на что не похожа. Она несложная, вроде бы нет никаких крутых подъемов или спусков, но самая большая сложность, что это более 1 500 метров над уровнем моря и открытая степь. Самая большая сложность будет ветер. Ветер там непредсказуемый, порывистый. Поэтому мы говорим, что в биатлоне ветер на стрельбище может преподнести неожиданные сюрпризы. Там будет лотерея. Все будет зависеть от стрельбы каждого спортсмена. Но все спортсмены в одинаковых условиях, поэтому пожелаем нашим спортсменам, чтобы они стоически выдержали и каждый на своей дистанции показал оптимальный результат. Юлия Силипицкая:

Где все-таки мы можем ярко проявить себя и потеснить лидеров? В какой дисциплине? «Многие спортсмены показывают результаты неплохие, но хотелось бы, чтобы это было лучше» Алла Баскакова:

Мы предполагали, что нас порадует биатлон. Думаем, что проявят они себя в смешанной эстафете, женской, мужской и в индивидуальных гонках у женщин. Ну, и Смольский может показать себя. Юлия Силипицкая:

Если брать конькобежцев, у нас там есть динамика к пьедесталу или там китайцы? Алла Баскакова:

Китай – это Китай, но в первую очередь не стоит забывать голландцев и российских спортсменов, поэтому есть возможность у наших спортсменов. Я и наш весь отдел надеемся, что увидим их в финальных забегах. Юлия Силипицкая:

Что касается фристайла. Я так понимаю, там тоже динамика хорошая?