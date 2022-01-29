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Биатлон. Чемпионат Европы. Какие результаты белорусов в гонках преследования 29 января?

29 января 2022 20:08
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На чемпионате Европы по биатлону в Арбере новый соревновательный день не принес белорусской дружине медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Чемпионат Европы. Какие результаты белорусов в гонках преследования 29 января?-1

В борьбу с суровой немецкой погодой первыми вступили мужчины. Лучшим среди наших стал Сергей Бочарников – он занял 33-е место. В его активе шесть штрафных кругов. Иван Тулатин остановился на итоговой 39-й позиции, а Антон Шидловский – на 43-й. Победу же одержал норвежец Аспэнс, он не закрыл три мишени. Это уже второе золото представителя Норвегии на этом турнире.

Биатлон. Чемпионат Европы. Какие результаты белорусов в гонках преследования 29 января?-4

Дальше со стихией сражались девушки. Здесь у нашей команды результаты чуть получше. Ирина Кручинкина, которая стартовала под 6-м номером, не смогла зацепиться за подиум и финишировала на 22-й строчке. У остальных белорусок дела обстоят так: Дарья Кудаева – 32-я, Аделина Сабитова – 48-я, Юлия Ковалевская – 54-я. Чемпионкой стала Алина Стремоус из Молдовы с четырьмя непораженными мишенями.

Биатлон. Чемпионат Европы. Какие результаты белорусов в гонках преследования 29 января?-7

Отметим, турнир завершится в воскресенье, 30 января. В последний день состязаний запланированы смешанная эстафета и сингл-микст.

# Биатлон # Сергей Бочарников # Иван Тулатин # Антон Шидловский # Сверре Дален Аспенс # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Дарья Кудаева # Аделина Сабитова # Юлия Ковалевская # Алина Стремоус # Фотофакт

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