«Химик» одолел «Локомотив», «Динамо-Молодечно» было сильнее «Бреста». Итоги матчей второго этапа ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею. 29 января в борьбу вступили дружины из второй группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одной из встреч «Брест» на своем льду пытался обыграть «Динамо-Молодечно». Команды в нынешнем сезоне встречались четырежды, и каждый раз викторию праздновали сегодняшние гости.

Хозяева активно вступили в борьбу и распечатали ворота соперников уже на второй минуте. Но динамовцы не остались в долгу и сразу же ответили. Команды продолжали принципиальную борьбу. Однако в третьем периоде гости умело воспользовались большинством и захватили лидерство. Итоговый счет – 6:3.