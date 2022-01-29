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«Химик» одолел «Локомотив», «Динамо-Молодечно» было сильнее «Бреста». Итоги матчей второго этапа ЧБ по хоккею

29 января 2022 20:09
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею. 29 января в борьбу вступили дружины из второй группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одной из встреч «Брест» на своем льду пытался обыграть «Динамо-Молодечно». Команды в нынешнем сезоне встречались четырежды, и каждый раз викторию праздновали сегодняшние гости.

«Химик» одолел «Локомотив», «Динамо-Молодечно» было сильнее «Бреста». Итоги матчей второго этапа ЧБ по хоккею-1

Хозяева активно вступили в борьбу и распечатали ворота соперников уже на второй минуте. Но динамовцы не остались в долгу и сразу же ответили. Команды продолжали принципиальную борьбу. Однако в третьем периоде гости умело воспользовались большинством и захватили лидерство. Итоговый счет – 6:3.

«Химик» одолел «Локомотив», «Динамо-Молодечно» было сильнее «Бреста». Итоги матчей второго этапа ЧБ по хоккею-4

Полная картина игрового дня на ваших экранах. «Химик» одолел «Локомотив», а «Лида» прервала свою 16-матчевую серию поражений.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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