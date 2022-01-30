«Будет лотерея». Чего стоит опасаться белорусским биатлонистам на Играх в Пекине? Мнение участницы четырёх Олимпиад

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты это наша надежда на Олимпиаде в Пекине, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Когда мы говорим о медалях, мало кто знает, что это не только эмоции, но и наука. В стране существует целый аналитический отдел национальных и сборных команд Беларуси в РНПЦ спорта. В гостях программы начальник отдела Алла Баскакова и многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Елена Зубрилова.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Какие переживания сейчас по поводу Пекина? Команда в этом сезоне показала очень высокие результаты

Елена Зубрилова, тренер национальной команды по биатлону:

Переживания всегда есть. Команда там, и переживаешь, чтобы у них все было хорошо. Чтобы никто не «плюсанул» (положительный тест на COVID-19), чтобы тренировки прошли замечательно, чтобы никто не заболел, чтобы у всех все сложилось. Потому что команда и не только в этом сезоне показала очень высокие результаты, и хотелось бы, чтобы это все осуществилось на Олимпийских играх. Юлия Силипицкая:

Как вы вообще спите, если так переживаете? Вообще, спите сейчас? Елена Зубрилова:

Плохо, но спим. Юлия Силипицкая:

За свои старты переживали?

Елена Зубрилова:

За плечами четыре Олимпиады. Юлия Силипицкая:

Самыми лучшими были четвертое и пятое места. Получилась недосказанность такая? Елена Зубрилова:

Получилось так, что вроде бы ты готов, но не хватило одного толчка, одного рывка, и ты остаешься за чертой. Столько лет когда ты отдаешь любимому виду спорта, и по итогу есть достаточное количество медалей и чемпионатов мира, Европы. Юлия Силипицкая:

Не скромничайте. 17, если верить Wikipedia, но они всегда ошибаются в меньшую сторону. Елена Зубрилова:

А с Олимпийских игр – ни одной.

Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, что эти переживания прошлые сейчас передались. Для вас очень важно, чтобы сейчас появились эти медали. Вообще, я считаю, что все функционеры: медики, тренеры, те, кто просто заполняет ведомости (есть же в министерстве люди), они все будут причастны к нашим победам, да? «Слишком большое количество людей сделали колоссальную работу, чтобы все оказались там» Елена Зубрилова:

Слишком большое количество людей сделали колоссальную работу, чтобы все оказались там. Юлия Силипицкая:

Стабильность – это самое важное в спорте? Елена Зубрилова:

Конечно, когда человек уверен, тем более спортсмен, он идет дальше и дальше. Он уже не оглядывается назад, а идет к своей заветной мечте. Юлия Силипицкая:

Если вспомнить какие-то форс-мажоры в вашей карьере? Елена Зубрилова:

Это, наверное, психологический фактор, потому что ты идешь на максимуме на ту или иную дистанцию, и буквально на последних метрах вроде бы еще есть силы, но там кто-то помешал, пока ты его со стороны обогнал. Юлия Силипицкая:

Кстати, мешают, этика существует?

Елена Зубрилова:

Когда ты обгоняешь того или иного спортсмена, на это уходят дополнительные время и затраты. Притом, что не всегда уступают, бывают узкие трассы, и не всегда ты можешь обойти спортсмена. Было в спринте, когда буквально последний подъем, и пришлось обходить соперника по дальнему радиусу, наверное, этих нескольких секунд не хватило, чтобы завоевать свою медаль. Юлия Силипицкая:

Мешал ли ветер? Елена Зубрилова:

Если смотреть последнюю Олимпиаду, то она была тоже очень уникальная. В Японии за час могло смениться три погоды: от солнца, дождя, ветра и снега. Там будет лотерея. «Сегодня будет маленькой победой то, что команды в полном составе долетят на Олимпийские игры» Юлия Силипицкая:

Вы заметили, что даже сегодняшняя ситуация (коронавирус) отодвинула большую, глобальную проблему допинга. Елена Зубрилова:

Вы правильно сказали. Сегодня будет маленькой победой то, что команды в полном составе долетят на Олимпийские игры. Юлия Силипицкая:

В нашей команде сейчас какая атмосфера?