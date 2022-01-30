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«Будет лотерея». Чего стоит опасаться белорусским биатлонистам на Играх в Пекине? Мнение участницы четырёх Олимпиад

30 января 2022 18:20
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты это наша надежда на Олимпиаде в Пекине, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.  

Когда мы говорим о медалях, мало кто знает, что это не только эмоции, но и наука. В стране существует целый аналитический отдел национальных и сборных команд Беларуси в РНПЦ спорта.  

В гостях программы начальник отдела Алла Баскакова и многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Елена Зубрилова.  

«Будет лотерея». Чего стоит опасаться белорусским биатлонистам на Играх в Пекине? Мнение участницы четырёх Олимпиад-1

Юлия Силипицкая, СТВ:  
Какие переживания сейчас по поводу Пекина?  

Команда в этом сезоне показала очень высокие результаты  

«Будет лотерея». Чего стоит опасаться белорусским биатлонистам на Играх в Пекине? Мнение участницы четырёх Олимпиад-4

Елена Зубрилова, тренер национальной команды по биатлону:  
Переживания всегда есть. Команда там, и переживаешь, чтобы у них все было хорошо. Чтобы никто не «плюсанул» (положительный тест на COVID-19), чтобы тренировки прошли замечательно, чтобы никто не заболел, чтобы у всех все сложилось. Потому что команда и не только в этом сезоне показала очень высокие результаты, и хотелось бы, чтобы это все осуществилось на Олимпийских играх.  

Юлия Силипицкая:  
Как вы вообще спите, если так переживаете? Вообще, спите сейчас?  

Елена Зубрилова:  
Плохо, но спим.  

Юлия Силипицкая:  
За свои старты переживали?  

«Будет лотерея». Чего стоит опасаться белорусским биатлонистам на Играх в Пекине? Мнение участницы четырёх Олимпиад-7

Елена Зубрилова:  
За плечами четыре Олимпиады.  

Юлия Силипицкая:  
Самыми лучшими были четвертое и пятое места. Получилась недосказанность такая?  

Елена Зубрилова:  
Получилось так, что вроде бы ты готов, но не хватило одного толчка, одного рывка, и ты остаешься за чертой. Столько лет когда ты отдаешь любимому виду спорта, и по итогу есть достаточное количество медалей и чемпионатов мира, Европы.  

Юлия Силипицкая:  
Не скромничайте. 17, если верить Wikipedia, но они всегда ошибаются в меньшую сторону.  

Елена Зубрилова:  
А с Олимпийских игр – ни одной.  

«Будет лотерея». Чего стоит опасаться белорусским биатлонистам на Играх в Пекине? Мнение участницы четырёх Олимпиад-10

Юлия Силипицкая:  
Я так понимаю, что эти переживания прошлые сейчас передались. Для вас очень важно, чтобы сейчас появились эти медали. Вообще, я считаю, что все функционеры: медики, тренеры, те, кто просто заполняет ведомости (есть же в министерстве люди), они все будут причастны к нашим победам, да?  

«Слишком большое количество людей сделали колоссальную работу, чтобы все оказались там»  

Елена Зубрилова:  
Слишком большое количество людей сделали колоссальную работу, чтобы все оказались там.  

Юлия Силипицкая:  
Стабильность – это самое важное в спорте?  

Елена Зубрилова:  
Конечно, когда человек уверен, тем более спортсмен, он идет дальше и дальше. Он уже не оглядывается назад, а идет к своей заветной мечте.  

Юлия Силипицкая:  
Если вспомнить какие-то форс-мажоры в вашей карьере?  

Елена Зубрилова:  
Это, наверное, психологический фактор, потому что ты идешь на максимуме на ту или иную дистанцию, и буквально на последних метрах вроде бы еще есть силы, но там кто-то помешал, пока ты его со стороны обогнал.  

Юлия Силипицкая:  
Кстати, мешают, этика существует?  

«Будет лотерея». Чего стоит опасаться белорусским биатлонистам на Играх в Пекине? Мнение участницы четырёх Олимпиад-13

Елена Зубрилова:  
Когда ты обгоняешь того или иного спортсмена, на это уходят дополнительные время и затраты. Притом, что не всегда уступают, бывают узкие трассы, и не всегда ты можешь обойти спортсмена. Было в спринте, когда буквально последний подъем, и пришлось обходить соперника по дальнему радиусу, наверное, этих нескольких секунд не хватило, чтобы завоевать свою медаль.  

Юлия Силипицкая:  
Мешал ли ветер?  

Елена Зубрилова:  
Если смотреть последнюю Олимпиаду, то она была тоже очень уникальная. В Японии за час могло смениться три погоды: от солнца, дождя, ветра и снега. Там будет лотерея.  

«Сегодня будет маленькой победой то, что команды в полном составе долетят на Олимпийские игры»  

Юлия Силипицкая:  
Вы заметили, что даже сегодняшняя ситуация (коронавирус) отодвинула большую, глобальную проблему допинга.  

Елена Зубрилова:  
Вы правильно сказали. Сегодня будет маленькой победой то, что команды в полном составе долетят на Олимпийские игры.  

Юлия Силипицкая:  
В нашей команде сейчас какая атмосфера?  

«Будет лотерея». Чего стоит опасаться белорусским биатлонистам на Играх в Пекине? Мнение участницы четырёх Олимпиад-16

Елена Зубрилова:  
Думаю, что команда готова психологически, тем более что с ними полетел и психолог, который им будет помогать преодолевать трудности. Но также у нас очень хорошие тренеры, которые в любой момент подставят плечо и помогут, и объяснят, расслабят какой-нибудь шуткой. Тренер на то и тренер. Он как мама и папа, психолог. Тренер должен уметь многое. Я так думаю, очень много болельщиков, которые будут болеть и переживать.  

Юлия Силипицкая:  
Что нам обязательно нужно сделать на Олимпийских играх и международном старте, чтобы претендовать на первые строчки?  

Елена Зубрилова:  
Психологически собраться и спокойно, уверенно выйти на старт и сделать то, что каждый спортсмен умеет. А умеют они хорошо и стрелять, и бегать, и выигрывать.  

# Зимняя Олимпиада # Елена Зубрилова # Алла Баскакова # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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