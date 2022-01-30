«Будет лотерея». Чего стоит опасаться белорусским биатлонистам на Играх в Пекине? Мнение участницы четырёх Олимпиад
Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты это наша надежда на Олимпиаде в Пекине, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Когда мы говорим о медалях, мало кто знает, что это не только эмоции, но и наука. В стране существует целый аналитический отдел национальных и сборных команд Беларуси в РНПЦ спорта.
В гостях программы начальник отдела Алла Баскакова и многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Елена Зубрилова.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Какие переживания сейчас по поводу Пекина?
Команда в этом сезоне показала очень высокие результаты
Елена Зубрилова, тренер национальной команды по биатлону:
Переживания всегда есть. Команда там, и переживаешь, чтобы у них все было хорошо. Чтобы никто не «плюсанул» (положительный тест на COVID-19), чтобы тренировки прошли замечательно, чтобы никто не заболел, чтобы у всех все сложилось. Потому что команда и не только в этом сезоне показала очень высокие результаты, и хотелось бы, чтобы это все осуществилось на Олимпийских играх.
Юлия Силипицкая:
Как вы вообще спите, если так переживаете? Вообще, спите сейчас?
Елена Зубрилова:
Плохо, но спим.
Юлия Силипицкая:
За свои старты переживали?
Елена Зубрилова:
За плечами четыре Олимпиады.
Юлия Силипицкая:
Самыми лучшими были четвертое и пятое места. Получилась недосказанность такая?
Елена Зубрилова:
Получилось так, что вроде бы ты готов, но не хватило одного толчка, одного рывка, и ты остаешься за чертой. Столько лет когда ты отдаешь любимому виду спорта, и по итогу есть достаточное количество медалей и чемпионатов мира, Европы.
Юлия Силипицкая:
Не скромничайте. 17, если верить Wikipedia, но они всегда ошибаются в меньшую сторону.
Елена Зубрилова:
А с Олимпийских игр – ни одной.
Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, что эти переживания прошлые сейчас передались. Для вас очень важно, чтобы сейчас появились эти медали. Вообще, я считаю, что все функционеры: медики, тренеры, те, кто просто заполняет ведомости (есть же в министерстве люди), они все будут причастны к нашим победам, да?
«Слишком большое количество людей сделали колоссальную работу, чтобы все оказались там»
Елена Зубрилова:
Слишком большое количество людей сделали колоссальную работу, чтобы все оказались там.
Юлия Силипицкая:
Стабильность – это самое важное в спорте?
Елена Зубрилова:
Конечно, когда человек уверен, тем более спортсмен, он идет дальше и дальше. Он уже не оглядывается назад, а идет к своей заветной мечте.
Юлия Силипицкая:
Если вспомнить какие-то форс-мажоры в вашей карьере?
Елена Зубрилова:
Это, наверное, психологический фактор, потому что ты идешь на максимуме на ту или иную дистанцию, и буквально на последних метрах вроде бы еще есть силы, но там кто-то помешал, пока ты его со стороны обогнал.
Юлия Силипицкая:
Кстати, мешают, этика существует?
Елена Зубрилова:
Когда ты обгоняешь того или иного спортсмена, на это уходят дополнительные время и затраты. Притом, что не всегда уступают, бывают узкие трассы, и не всегда ты можешь обойти спортсмена. Было в спринте, когда буквально последний подъем, и пришлось обходить соперника по дальнему радиусу, наверное, этих нескольких секунд не хватило, чтобы завоевать свою медаль.
Юлия Силипицкая:
Мешал ли ветер?
Елена Зубрилова:
Если смотреть последнюю Олимпиаду, то она была тоже очень уникальная. В Японии за час могло смениться три погоды: от солнца, дождя, ветра и снега. Там будет лотерея.
«Сегодня будет маленькой победой то, что команды в полном составе долетят на Олимпийские игры»
Юлия Силипицкая:
Вы заметили, что даже сегодняшняя ситуация (коронавирус) отодвинула большую, глобальную проблему допинга.
Елена Зубрилова:
Вы правильно сказали. Сегодня будет маленькой победой то, что команды в полном составе долетят на Олимпийские игры.
Юлия Силипицкая:
В нашей команде сейчас какая атмосфера?
Елена Зубрилова:
Думаю, что команда готова психологически, тем более что с ними полетел и психолог, который им будет помогать преодолевать трудности. Но также у нас очень хорошие тренеры, которые в любой момент подставят плечо и помогут, и объяснят, расслабят какой-нибудь шуткой. Тренер на то и тренер. Он как мама и папа, психолог. Тренер должен уметь многое. Я так думаю, очень много болельщиков, которые будут болеть и переживать.
Юлия Силипицкая:
Что нам обязательно нужно сделать на Олимпийских играх и международном старте, чтобы претендовать на первые строчки?
Елена Зубрилова:
Психологически собраться и спокойно, уверенно выйти на старт и сделать то, что каждый спортсмен умеет. А умеют они хорошо и стрелять, и бегать, и выигрывать.