Национальная сборная Беларуси по биатлону готовится к летнему чемпионату страны

В четверг, 22 августа, в Раубичах стартуют чемпионат и первенство Беларуси по летнему биатлону, сообщили в программе СТВ-Спорт. Для наших ведущих стреляющих лыжников предстоящие соревнования – первые в новом сезоне.

В эти дни мужская национальная команда проводит учебно-тренировочный сбор на спортивно-оздоровительной базе «Заячья поляна» в Логойске. Наравне с парнями в тренировочных буднях принимает активное участие и Динара Смольская. До старта национального чемпионата остается пару дней. На вечерней тренировке спортсмены отрабатывают комплексную аэробную нагрузку с элементами масс-старта и эстафеты. Ребята на чемпионате будут выступать под нагрузкой, но задачи каждый из них ставит высокие.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

Конечно, самый сложный для нас май-июнь, когда закладывается базовая работа, когда тебе приходиться заставлять себя много тренироваться, монотонно и спокойно. Уже настали времена, когда мы тренируемся интенсивнее, когда тренировки действительно приносят и усталость, и удовлетворение. Накануне стартует чемпионат Беларуси и, мне кажется, наверное, я не помню такого чемпионата, чтобы уже интерес к гонкам был до, и в мужских, и в женских. Поэтому ждем болельщиков, приглашаем болельщиков и наслаждаемся биатлоном.

Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды по биатлону:

Нацеливаемся на зимний сезон и в этой стези мы специально не подводимся, не снижаем какую-то нагрузку. Относительно Кубка Содружества, у нас будет шесть этапов на протяжении всего сезона и мы будем сезон заканчивать. Это один из основных, как Кубок – и там есть рейтинг, тотал. Мы боремся за Кубок Содружества, у нас есть своя командная цель: мы хотим в классической эстафете занять первое место.