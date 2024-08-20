Белорусы участвуют в чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет

Двое белорусов выходили сегодня, 20 августа, на помост чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, турнир продолжается в Иордании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кирилл Валевский, а он действующий победитель континентального форума, добрался до полуфинала. Следовательно, до гарантированной награды ему осталось сделать последний шаг. Причем соперника по 1/4 финала наш спортсмен поверг уверенно – 6:0. А вот у Константина Касьяна четвертьфинал не задался. Он уступил представителю Ирана. Но в случае, если оппонент пробьется в схватку за золото, белорус получит право на утешение.