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«Юность» взяла верх над «Норильском» в товарищеском матче

20 августа 2024 14:27
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«Юность» взяла верх над «Норильском» – это представитель Всероссийской хоккейной лиги в товарищеской встрече, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» взяла верх над «Норильском» в товарищеском матче-1

Минчане оказались на голову сильнее соперника, отправив в его ворота четыре шайбы. Дублем отметился Герман Нестеров. По точному броску нанесли Александр Кулагин и Валентин Демченко. Гости ответили одним голом. По договоренности состоялся овертайм без заброшенных шайб. В серии буллитов фортуна была на стороне россиян.

# Хоккей

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