«Юность» взяла верх над «Норильском» в товарищеском матче

«Юность» взяла верх над «Норильском» – это представитель Всероссийской хоккейной лиги в товарищеской встрече, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минчане оказались на голову сильнее соперника, отправив в его ворота четыре шайбы. Дублем отметился Герман Нестеров. По точному броску нанесли Александр Кулагин и Валентин Демченко. Гости ответили одним голом. По договоренности состоялся овертайм без заброшенных шайб. В серии буллитов фортуна была на стороне россиян.