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Степан Горячевских будет отвечать за подготовку вратарей хоккейного «Динамо-Минск»

20 августа 2024 14:28
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Минское хоккейное «Динамо» обзавелось еще одним тренером. В коллектив влился Степан Горячевских. Он будет отвечать за подготовку вратарей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Степан Горячевских будет отвечать за подготовку вратарей хоккейного «Динамо-Минск»-1

Ранее специалист трудился в институте сборных и в бобруйском клубе «Динамо-Шинник». За карьеру игрока четырежды выигрывал Кубок Президента, защищал цвета таких команд как «Югра», «Северсталь», «Юность», «Шахтер», «Брест». Был участником пяти чемпионатов мира.

# Хоккей

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