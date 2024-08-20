Степан Горячевских будет отвечать за подготовку вратарей хоккейного «Динамо-Минск»

Минское хоккейное «Динамо» обзавелось еще одним тренером. В коллектив влился Степан Горячевских. Он будет отвечать за подготовку вратарей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее специалист трудился в институте сборных и в бобруйском клубе «Динамо-Шинник». За карьеру игрока четырежды выигрывал Кубок Президента, защищал цвета таких команд как «Югра», «Северсталь», «Юность», «Шахтер», «Брест». Был участником пяти чемпионатов мира.