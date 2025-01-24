Национальная команда Беларуси по биатлону досрочно проголосовала на выборах Президента

Белорусские биатлонисты 24 января вернулись из длительного российского вояжа домой всего на один день, чтобы выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах Президента страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

79 избирательный участок находится в Республиканском центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», так что для наших биатлонистов и лыжников и на выборах Президента были созданы все оптимальные условия. Национальная команда вернулась из России на один день, чтобы выполнить свой гражданский долг. Серебряный призер Пекина, Антон Смольский считает выборы главы государства очень важным событием, которое будет влиять на жизнь будущего поколения.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр (Биатлон):

День дома – это подарок. Мы все молодые, развиваемся и растем в профессиональном плане. У многих уже есть дети, которые нуждаются в светло и мирном будущем. Поэтому сегодня выбор должен сделать каждый – это обязательный шаг. 29 медалей завоевали наши стреляющие лыжники в текущем сезоне на российских стартах, более 40 раз они входили в топ-10. Дмитрий Лазовский знатно пополнил копилку наград. Спортивные результаты должны улучшаться, а отечественный спорт развиваться, отметил он.