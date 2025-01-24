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Национальная команда Беларуси по биатлону досрочно проголосовала на выборах Президента

24 января 2025 19:25
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Белорусские биатлонисты 24 января вернулись из длительного российского вояжа домой всего на один день, чтобы выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах Президента страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Национальная команда Беларуси по биатлону досрочно проголосовала на выборах Президента-2

79 избирательный участок находится в Республиканском центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», так что для наших биатлонистов и лыжников и на выборах Президента были созданы все оптимальные условия. Национальная команда вернулась из России на один день, чтобы выполнить свой гражданский долг. Серебряный призер Пекина, Антон Смольский считает выборы главы государства очень важным событием, которое будет влиять на жизнь будущего поколения.

Национальная команда Беларуси по биатлону досрочно проголосовала на выборах Президента-4

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр (Биатлон):
День дома – это подарок. Мы все молодые, развиваемся и растем в профессиональном плане. У многих уже есть дети, которые нуждаются в светло и мирном будущем. Поэтому сегодня выбор должен сделать каждый – это обязательный шаг.

29 медалей завоевали наши стреляющие лыжники в текущем сезоне на российских стартах, более 40 раз они входили в топ-10. Дмитрий Лазовский знатно пополнил копилку наград. Спортивные результаты должны улучшаться, а отечественный спорт развиваться, отметил он.

Национальная команда Беларуси по биатлону досрочно проголосовала на выборах Президента-6

Дмитрий Лазовский, биатлонист Национальной сборной Беларуси:
Я старался побыстрее приехать и исполнить свой гражданский долг. До побед я всегда голодный, поэтому максимальный результат в каждой гонке. Я стараюсь и стрелять метче и быстрее бежать еще.

В субботу мужская Национальная команда и Динара Смольская отправляются в Армению на учебно-тренировочный сбор, перед Кубком сильнейших спортсменов, который пройдет в Раубичах с 13 по 24 февраля. На предвыборном участке старший тренер Роман Синиченко поделился планами на будущее.

Подробности в видео.

# Биатлон # Выборы в Беларуси # Белорусские спортсмены

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