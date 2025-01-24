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На международном турнире по борьбе белорусы завоевали две бронзовые награды

24 января 2025 18:03
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На международном турнире по борьбе Кубок Ивана Ярыгина, который принимает Красноярск, белорусы завоевали две бронзовые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На международном турнире по борьбе белорусы завоевали две бронзовые награды-1

В категории до 50 кг Виолетта Ребикова в схватке за третье место нанесла поражение россиянке Александре Копыловой со счетом 8:3. Еще одну бронзовую медаль в весе до 59 кг завоевала Надежда Буланая. Она одолела Сарбиназ Жиенбаеву из Узбекистана со счетом 6:5. Ксения Станкевич в этой же категории заняла 5-е место. 25 января соревнования продолжатся. Напомним, всего в турнире принимают участие борцы из 17 стран.

# Борьба

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