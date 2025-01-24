На международном турнире по борьбе белорусы завоевали две бронзовые награды

В категории до 50 кг Виолетта Ребикова в схватке за третье место нанесла поражение россиянке Александре Копыловой со счетом 8:3. Еще одну бронзовую медаль в весе до 59 кг завоевала Надежда Буланая. Она одолела Сарбиназ Жиенбаеву из Узбекистана со счетом 6:5. Ксения Станкевич в этой же категории заняла 5-е место. 25 января соревнования продолжатся. Напомним, всего в турнире принимают участие борцы из 17 стран.