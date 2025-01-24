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Баскетболисты молодёжной команды «Минск» уступили «Химкам»

24 января 2025 18:00
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Баскетболисты молодежного состава клуба «Минск» провели второй домашний поединок против «Химок» в рамках Единой Лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты молодёжной команды «Минск» уступили «Химкам»-1

Соперник белорусов – один из лидеров турнира. Первый матч подмосковная команда выиграла – 87:60. И во втором поединке гостевая дружина оказалась сильней. Правда, на этот раз борьба на площадке была более плотной и напряженной. После первой половины встречи минчане уступали – 33:40. Итоговый счет – 79:68 в пользу «Химок».

# Баскетбол

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