Баскетболисты молодёжной команды «Минск» уступили «Химкам»

Соперник белорусов – один из лидеров турнира. Первый матч подмосковная команда выиграла – 87:60. И во втором поединке гостевая дружина оказалась сильней. Правда, на этот раз борьба на площадке была более плотной и напряженной. После первой половины встречи минчане уступали – 33:40. Итоговый счет – 79:68 в пользу «Химок».