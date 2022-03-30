«Начали мы не очень уверенно». Что главный тренер сборной Беларуси по футболу рассказал о матче с Индией?

Георгий Кондратьев, главный тренер футбольной сборной Беларуси:

Самое главное, что мы сегодня добились победы. И ребята на поле все силы отдали. Не было равнодушных, это радует. Коллектив складывается и прогрессирует от игры к игре. Соперник непростой, дома играл, интенсивно играл. Начали мы не очень уверенно, а потом с каждой минутой уверенность появлялась, проявлялась. Во втором тайме жалко, что не забили. Еще второй мяч успокоит немножко игру. А так, в принципе, в обороне хорошо сработали, ничего не дали создать сопернику, явных моментов у них не было. А сами мы могли еще увеличить преимущество, так что игрой команды остался доволен. Есть помарки, есть ошибки даже. Но самое главное, повторю, что не было равнодушных сегодня на поле.