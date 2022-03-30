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Защитник футбольной сборной Беларуси о матче с Индией: «Хорошая на самом деле игра, очень неплохой соперник»

30 марта 2022 20:19
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Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси плодотворно провела 8-дневный учебно-тренировочный сбор в Бахрейне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках сбора команда Георгия Кондратьева сыграла два товарищеских поединка.  

Защитник футбольной сборной Беларуси о матче с Индией: «Хорошая на самом деле игра, очень неплохой соперник»-1

Сначала белорусы нанесли поражение команде Индии со счетом 3:0, а затем отметили завершение восточного вояжа викторией над сборной Бахрейна – 1:0. Победу команде Георгия Кондратьева на излете первого тайма принес точный удар Андрея Соловья. Во второй половине встречи у белорусов были возможности увеличить преимущество, однако счет на табло так и не изменился.  

Защитник футбольной сборной Беларуси о матче с Индией: «Хорошая на самом деле игра, очень неплохой соперник»-4

Руслан Хадаркевич, защитник футбольной сборной Беларуси:  
Хорошая на самом деле игра, очень неплохой соперник. Мы с ними, в принципе, недалеко друг от друга расположены в рейтинге. И в принципе, я думаю, сегодня мы показали, что мы заслуживаем большего и должны добиваться большего работой, усердием.  

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# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Андрей Соловей # Руслан Хадаркевич # Фотофакт

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