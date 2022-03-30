«Это была игра в волан». В «Минск-Арене» школьникам объяснили правила настоящего бадминтона

Павел Галкин, организатор турнира:

Наши дети сегодня хотят заниматься бадминтоном, у них горят глаза. Да, к сожалению, у них нет навыков для игры в бадминтон, потому что то, что они играли на даче, на лужайке, во дворе, это была не игра в бадминтон, это была игра в волан. А сегодня мы им рассказали все правила и так далее. Но самое приятное, что очень сегодня было много вопросов, куда прийти, где можно поиграть, куда записаться в секцию, кто тренер и так далее. Вот это важно, главная цель, к которой мы стремились, и, мне кажется, мы ее достигаем.