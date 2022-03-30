«Это была игра в волан». В «Минск-Арене» школьникам объяснили правила настоящего бадминтона

Новости Беларуси. В «Минск-Арене» жизнь кипит. Здесь в период весенних каникул школьники играют в бадминтон. 720 детей принимают участие в первенстве Минска среди учреждений общего и среднего образования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В «Минск-Арене» жизнь кипит. Здесь в период весенних каникул школьники играют в бадминтон. 720 детей принимают участие в первенстве Минска среди учреждений общего и среднего образования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Надо признать, активность высокая. Практически от каждого района столицы на турнир заявилось около 50 % школ. Отметим, что у каждой возрастной категории свой соревновательный день.
Павел Галкин, организатор турнира:
Наши дети сегодня хотят заниматься бадминтоном, у них горят глаза. Да, к сожалению, у них нет навыков для игры в бадминтон, потому что то, что они играли на даче, на лужайке, во дворе, это была не игра в бадминтон, это была игра в волан. А сегодня мы им рассказали все правила и так далее. Но самое приятное, что очень сегодня было много вопросов, куда прийти, где можно поиграть, куда записаться в секцию, кто тренер и так далее. Вот это важно, главная цель, к которой мы стремились, и, мне кажется, мы ее достигаем.
По итогам соревнований станут известны победители в индивидуальных номинациях. А также определят по три лучшие школы в каждом районе, они будут вознаграждены спортивным инвентарем. Белорусская федерация бадминтона подготовила для школ призы: сетки, воланы и ракетки.