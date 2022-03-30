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Первый период прошёл ни с чем, но надежда была. Итоги матча «Неман» – «Юность» на Кубке Президента по хоккею

30 марта 2022 20:08
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Новости Беларуси. Полуфинальная серия Кубка Президента между «Юностью» и «Неманом» переехала в Гродно. И это должно было послужить дополнительным стимулом для местной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Первый период прошёл ни с чем, но надежда была. Итоги матча «Неман» – «Юность» на Кубке Президента по хоккею-1

Ведь «Неман» горел в серии 0:2. Отступать было некуда. В первом периоде соперники не смогли распечатать ворота друг друга. Ушли на перерыв с нулями на табло.  

Первый период прошёл ни с чем, но надежда была. Итоги матча «Неман» – «Юность» на Кубке Президента по хоккею-4

На старте второго Александр Малявко забросил шайбу в ворота «Юности» и тем самым вернул надежду местным болельщикам на камбэк. После второго периода «Неман» вел в счете 1:0.  

Первый период прошёл ни с чем, но надежда была. Итоги матча «Неман» – «Юность» на Кубке Президента по хоккею-7

Результат этого поединка – выше. 

# Хоккей Беларуси # Александр Малявко # Фотофакт

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