Первый период прошёл ни с чем, но надежда была. Итоги матча «Неман» – «Юность» на Кубке Президента по хоккею

Новости Беларуси. Полуфинальная серия Кубка Президента между «Юностью» и «Неманом» переехала в Гродно. И это должно было послужить дополнительным стимулом для местной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ведь «Неман» горел в серии 0:2. Отступать было некуда. В первом периоде соперники не смогли распечатать ворота друг друга. Ушли на перерыв с нулями на табло.

На старте второго Александр Малявко забросил шайбу в ворота «Юности» и тем самым вернул надежду местным болельщикам на камбэк. После второго периода «Неман» вел в счете 1:0.