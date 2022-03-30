Международная федерация хоккея обновила рейтинг национальных команд. Беларусь на прежнем месте

Международная федерация хоккея обновила рейтинг национальных команд. Он составлен на основании результатов сборных последних четырех лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первое место занимает сборная Финляндии, которая выиграла Олимпиаду в Пекине. На втором месте – канадцы. На третьем – россияне. Национальная хоккейная сборная Беларуси сохранила прежние позиции – она располагается на 14-м месте.