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Международная федерация хоккея обновила рейтинг национальных команд. Беларусь на прежнем месте

30 марта 2022 20:04
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Международная федерация хоккея обновила рейтинг национальных команд. Он составлен на основании результатов сборных последних четырех лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Международная федерация хоккея обновила рейтинг национальных команд. Беларусь на прежнем месте-1

Первое место занимает сборная Финляндии, которая выиграла Олимпиаду в Пекине. На втором месте – канадцы. На третьем – россияне. Национальная хоккейная сборная Беларуси сохранила прежние позиции – она располагается на 14-м месте.  

# Хоккей # Фотофакт

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