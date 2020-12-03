На звание лучшей теннисистки года претендуют сразу две белоруски

Новости Беларуси. Сразу две представительницы Беларуси номинированы на титул лучшей теннисистки 2020 года по версии WTA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассоциация обнародовала список шести претенденток. Среди них – десятая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко (сейчас она на 13-ом месте в мировом рейтинге).

В прошедшем сезоне девушки показали хорошие результаты. Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA в одиночном разряде, а вместе с бельгийкой Элис Мертенс выиграла соревнования в парном разряде в Остраве. Виктория Азаренко стала лучшей на турнире в Нью-Йорке, а также добралась до финала на US Open и соревнованиях в Остраве.