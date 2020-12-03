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На звание лучшей теннисистки года претендуют сразу две белоруски

03 декабря 2020 11:37
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Новости Беларуси. Сразу две представительницы Беларуси номинированы на титул лучшей теннисистки 2020 года по версии WTA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На звание лучшей теннисистки года претендуют сразу две белоруски-1

Ассоциация обнародовала список шести претенденток. Среди них – десятая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко (сейчас она на 13-ом месте в мировом рейтинге).   

На звание лучшей теннисистки года претендуют сразу две белоруски-4

В прошедшем сезоне девушки показали хорошие результаты. Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA в одиночном разряде, а вместе с бельгийкой Элис Мертенс выиграла соревнования в парном разряде в Остраве. Виктория Азаренко стала лучшей на турнире в Нью-Йорке, а также добралась до финала на US Open и соревнованиях в Остраве.  

На звание лучшей теннисистки года претендуют сразу две белоруски-7

Кроме белорусок, на титул лучшей теннисистки года претендуют София Кенин из США, японка Наоми Осака, полька Ига Свентек и Симона Халеп – представительница Румынии.  

Виктория Азаренко также претендует на приз «Камбэк года». Результаты голосования станут известны на следующей неделе.  

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Элис Мертенс # София Кенин # Наоми Осака # Ига Свентек # Симона Халеп # Фотофакт

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