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WTA представила новый логотип. И вот что изменилось

02 декабря 2020 20:24
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Новый логотип Женской теннисной ассоциации. Пресс-служба организации представила другой фирменный стиль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

WTA представила новый логотип. И вот что изменилось-1

Теперь логотип выполнен в фиолетовом цвете. На нем изображена теннисистка, выполняющая подачу. Также изменился и титульный шрифт.

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WTA представила новый логотип. И вот что изменилось-4

Сообщается, что ребрендинг включает в себя первый за последние 10 лет редизайн логотипа WTA.

Микки Лоулер, президент WTA: 
Наш новый логотип воплощает визуальный язык тенниса и отдает дань уважения героическим женщинам, которые объединились ради игры.

# Теннис # Микки Лоулер # Фотофакт

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