WTA представила новый логотип. И вот что изменилось

Новый логотип Женской теннисной ассоциации. Пресс-служба организации представила другой фирменный стиль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь логотип выполнен в фиолетовом цвете. На нем изображена теннисистка, выполняющая подачу. Также изменился и титульный шрифт.

Сообщается, что ребрендинг включает в себя первый за последние 10 лет редизайн логотипа WTA.

Микки Лоулер, президент WTA:

Наш новый логотип воплощает визуальный язык тенниса и отдает дань уважения героическим женщинам, которые объединились ради игры.