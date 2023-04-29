На закрытии хоккейного сезона в Минске наградили лучших спортсменов. Впечатления победителей и гостей

Новости Беларуси. В Минске проходит церемония закрытия хоккейного сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На месте торжества работает и наша съемочная группа, которая готова поделиться частичкой праздника. На прямой связи со студии Светлана Андралович.

Светлана Андралович, корреспондент:

Приветствую вас с третьей в истории белорусского хоккея церемонии закрытия сезона. Все матчи сыграны, трофеи нашли своих обладателей. И сегодня лед сменился на красную ковровую дорожку, форма – на прекрасные элегантные костюмы, а клюшка – на руку любимой дамы. И сегодня весь хоккейный свет собрался здесь, в Минске, чтобы определить лучших. И, конечно, красивую точку сезона 2022-2023 ставит церемония, в ходе которой 25 наград нашли своих обладателей – лучшие из лучших.

Это не только игроки и тренеры, но и менеджеры, работники клубов, представители СМИ – все те, кто сделал сезон ярким, зрелищным и запоминающимся. И сегодня уже нет соперничества и острой борьбы, а есть праздник, который объединяет. Своими впечатлениями с нами поделились гости этого торжества.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Во-первых, о церемонии. Мы к ней готовимся всегда, всегда с трепетом, всегда хотим удивить и порадовать тех героев, которые подарили нам шикарнейший сезон, потому что мы видим, сколько было проделано работы, какой получился плей-офф. В серии плей-офф мы собрали 27 аншлагов. Это не может не радовать, потому что самый благодарный ценитель хоккея – это зритель. Когда приходят болеть за свою команду, собирается полный ледовый стадион, это очень приятно. И тем самым дает нам оценку нашей работы. Поэтому я считаю, что предыдущий сезон был хорош, но этот просто шикарен.

Михаил Грабовский, генеральный менеджер сборной Беларуси по хоккею:

Хорошо, когда такие традиции продолжаются и такие мероприятия добавляют немного эмоций игрокам. И ребятам приятно приходить сюда и играть сезон, побеждать, чтобы быть замеченным, ведь сегодня будут награды, вручения. Поэтому для хоккеиста это какой-то этап в карьере. И это приятно.

Светлана Андралович:

Награждение прошло в торжественной обстановке. Победители уже известны, выделим некоторых из них. Лучшими снайперами стали Михаил Стефанович и Вячеслав Ипатов, самый надежный вратарь – Георгий Анаркулов, есть и необычные номинации. Например, самый медийный хоккеист – им стал Илья Спат. Александр Жидких получил почетную награду за преданность хоккею. И все мы, конечно, помним отметку в тысячу игр, которую провел хоккеист. А из рук Андрея Мезина была вручена награда лучшему вратарю. Им стал Александр Самойлов. Конечно, результата не было бы без тренера. Лучшим наставником сезона стал Евгений Летов. Напомним, это хоккейный клуб «Неман». Игрок сезона – Никита Ремезов. И, конечно, те, кто уже получил свои награды, делятся с нами своими впечатлениями.

Александр Жидких, обладатель награды «За преданность хоккею»:

Всегда приятно, когда люди поддерживают, поздравляют, пришло очень много поздравлений после тысячной игры в Instagram и во всех мессенджерах. Поэтому еще раз хочется поблагодарить всех, кто поздравлял меня. Конечно, это ощущается, также мотивирует дальше играть, добиваться и радовать болельщиков.

Михаил Стефанович, лучший снайпер сезона (ХК «Шахтер»):

Многие уже поздравляют, очень приятно, но судят по концовке сезона. Мы смазали плей-офф, так что это такой легкий бонус за проведенный сезон. Хочется доказать в следующем году, что это все не просто так. Так что будем продолжать работать и стараться выигрывать.

Георгий Анаркулов, самый надежный вратарь сезона (ХК «Шахтер»):

Был классный сезон в хорошей, классной команде. Ну а это просто приятный бонус. Для меня значит, что я двигаюсь в правильном направлении, и все. Только вперед.