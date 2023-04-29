Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде

Белоруска в непростом матче обыграла Камилу Осорио из Колумбии. Соперница в рейтинге располагается на 115-й позиции и сейчас возвращается в тур после травмы. Тем не менее она сумела навязать борьбу нашей спортсменке.

Соболенко победила со счетом 6:4, 7:5. Дальше ей предстоит встреча с Миррой Андреевой. Россиянка уже отметилась сенсационными результатами. Сегодня ей исполнилось 16 лет, и в мировом топе она находится на 194-й строчке. Однако по ходу турнира юная теннисистка смогла победить 14-ю и 19-ю ракеток мира.