Прямой эфир

Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде

29 апреля 2023 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала крупного турнира в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде-1

Белоруска в непростом матче обыграла Камилу Осорио из Колумбии. Соперница в рейтинге располагается на 115-й позиции и сейчас возвращается в тур после травмы. Тем не менее она сумела навязать борьбу нашей спортсменке.  

Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде-4

Соболенко победила со счетом 6:4, 7:5. Дальше ей предстоит встреча с Миррой Андреевой. Россиянка уже отметилась сенсационными результатами. Сегодня ей исполнилось 16 лет, и в мировом топе она находится на 194-й строчке. Однако по ходу турнира юная теннисистка смогла победить 14-ю и 19-ю ракеток мира. 

# Теннис # Арина Соболенко # Камила Осорио # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Протас забросил первую шайбу в плей-офф АХЛ
29 апреля 2023 18:30

Алексей Протас забросил первую шайбу в плей-офф АХЛ

Стартовал 6-й тур ЧБ по футболу. Кто идёт без побед, а кто в лидерах?
28 апреля 2023 20:25

Стартовал 6-й тур ЧБ по футболу. Кто идёт без побед, а кто в лидерах?

«Девчонки растут». Максим Рыженков похвалил финал чемпионата Беларуси по баскетболу
28 апреля 2023 20:10

«Девчонки растут». Максим Рыженков похвалил финал чемпионата Беларуси по баскетболу