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Белорусские гимнастки завоевали 6 медалей на международном турнире им. Канаевой

29 апреля 2023 18:32
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В Омске продолжается международный турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские гимнастки завоевали 6 медалей на международном турнире им. Канаевой-1

По результатам второго соревновательного дня копилка сборной Беларуси заметно потяжелела. В олимпийском виде – многоборье – викторию праздновала Алина Горносько.  

Белорусские гимнастки завоевали 6 медалей на международном турнире им. Канаевой-4

Она обошла ближайшую преследовательницу почти на шесть баллов. Бронза у еще одной белоруски Елизаветы Зорькиной. Золото в этой дисциплине завоевала и наша юниорская сборная в групповом упражнении. В воскресенье, 30 апреля, пройдут финалы отдельных видов, а также гала-концерт.  

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Елизавета Зорькина # Фотофакт

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