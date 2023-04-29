Белорусские гимнастки завоевали 6 медалей на международном турнире им. Канаевой

В Омске продолжается международный турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Омске продолжается международный турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По результатам второго соревновательного дня копилка сборной Беларуси заметно потяжелела. В олимпийском виде – многоборье – викторию праздновала Алина Горносько.
Она обошла ближайшую преследовательницу почти на шесть баллов. Бронза у еще одной белоруски Елизаветы Зорькиной. Золото в этой дисциплине завоевала и наша юниорская сборная в групповом упражнении. В воскресенье, 30 апреля, пройдут финалы отдельных видов, а также гала-концерт.