Белорусские гимнастки завоевали 6 медалей на международном турнире им. Канаевой

Она обошла ближайшую преследовательницу почти на шесть баллов. Бронза у еще одной белоруски Елизаветы Зорькиной. Золото в этой дисциплине завоевала и наша юниорская сборная в групповом упражнении. В воскресенье, 30 апреля, пройдут финалы отдельных видов, а также гала-концерт.