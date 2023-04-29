Алексей Протас забросил первую шайбу в плей-офф АХЛ

«Херши» Алексея Протаса на выезде победил «Шарлотт» со счетом 5:2 в первом матче второго раунда плей-офф АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь команда ведет в серии 1:0. Белорусский нападающий забросил на 17-й минуте встречи. Он также исполнил два броска и завершил встречу с показателем полезности «+2». Отметим, для нашего хоккеиста данная шайба – первая в плей-офф.