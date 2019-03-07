Александр Богданович о скандале перед Олимпиадой в Рио: «Ни один человек не сомневался в том, что мы невиновны»
Новости Беларуси. В июне 2019 года Минск примет II Европейские игры, где 4000 спортсменов разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта по 24 дисциплинам.
На первом мультифоруме в Баку белорусы завоевали 43 награды, 10 из которых – золотые. Исполнителем одной из них является гребец каноэ Александр Богданович. А еще он чемпион Олимпиады в Пекине 2008-го, серебряный призер ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, чемпион и призер мира и Европы, и, наконец, звездный посол II Европейских игр.
Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая встретилась с Александром Богдановичем. В ходе беседы он вернулся к скандалу перед Олимпиадой в Рио.
Александр Богданович: «Студенческому спорту уделяется не то внимание, которого он заслуживает»
Александр Богданович:
Уже продумывал свою предвыборную программу. Я шел целенаправленно, планомерно к депутатству. Но меня возмутило в тот момент, какая несправедливость может быть.
Мы про Рио?
Александр Богданович:
Да, про Рио. То есть есть допинговые скандалы, всякое такое, но, не имея допинга и не имея претензий от WADA (Международное антидопинговое агентство) – и нас отстранили от Олимпийских игр. Я логику не мог найти: как это может быть? Как это вообще возможно и почему мы не можем это решить? Почему мы не можем ехать?
Если вы предполагаете, то давайте мы выступим и вы докажете. Забирайте медаль, еще штраф можете на нас наложить.
Конечно, мне очень приятно было внимание государства к этой проблеме. Ни один человек не сомневался в том, что мы невиновны. То есть эта уверенность, и еще такой момент: мы первые, кто подал протест, и отсудил именно эту несправедливость. Потому что до нас не было протоптано этой дороги. Потом очень много российских спортсменов и адвокатов интересовались, как мы к этому пришли. И потом они начали эти дела несправедливые, потому что на эту Олимпиаду очень много людей не пустили.
Мы еще разобрались в этом моменте, провели такое исследование – позвонили профессору, который придумал формулу мельдония и который объяснил WADA, что мельдоний не выводится за три дня, как написано в аннотации. Он в организме долгое время. Мы коснулись этого момента, разобрали и доказали, что нет объективного в их претензии, обвинении, потому что он проникает в клетку. Может находиться в жировых клетках, мышечных. И когда человек начинает худеть либо интенсивно тренироваться, клетка разрушается, и какие-то частицы мельдония могут находиться у человека.