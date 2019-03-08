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Золото на Универсиаде в Красноярске взял Маттео Риццо, Ковтун – второй

08 марта 2019 10:01
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Новости России. Победителем мужского одиночного катания на Универсиаде в Красноярске стал итальянец Маттео Риццо.  

Бронзовый призёр ЧЕ в Минске продемонстрировал четверной тулуп, каскад из тройного акселя и двойного тулупа, а также ряд иных сложных элементов. Во время проката Риццо не получил ни одного минуса, что позволило ему набрать 182,76 балла за произвольный прокат и общий результат в 273,54 балла. К слову, такая оценка произвольной программы – личный рекорд итальянца.  

Золото на Универсиаде в Красноярске взял Маттео Риццо, Ковтун – второй-1

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

На втором месте россиянин Максим Ковтун. Фигурист начал с отличного четверного тулупа, но упал на четверном сальхове. Были ещё тулупы, лутц, аксели, однако без помарок не обошлось. В итоге чемпион России набрал 167,75 балла за произвольную программу, а итоговая оценка составила 259,49 балла. Это хороший результат, но отрыв от победителя составил почти 15 баллов.  

Золото на Универсиаде в Красноярске взял Маттео Риццо, Ковтун – второй-4

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

Замкнул тройку лучших грузинский фигурист Морис Квителашвили. Парень исполнил четверной сальхов, каскад из четверного и двойного тулупов, тройной флип, а также другие менее сложные элементы. За произвольную программу Морис получил 175,31 балла, в сумме – 258,02 балла.  

Золото на Универсиаде в Красноярске взял Маттео Риццо, Ковтун – второй-7

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

Четвёртое и пятое места заняли Александр Самарин и Андрей Лазукин.  

Днём ранее фигуристы демонстрировали свои навыки в короткой программе.  

После неё лидировал Максим Ковтун – здесь подробнее.  

# Фигурное катание # Маттео Риццо # Максим Ковтун # Морис Квителашвили # Александр Самарин # Андрей Лазукин

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