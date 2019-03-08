Золото на Универсиаде в Красноярске взял Маттео Риццо, Ковтун – второй

Новости России. Победителем мужского одиночного катания на Универсиаде в Красноярске стал итальянец Маттео Риццо. Бронзовый призёр ЧЕ в Минске продемонстрировал четверной тулуп, каскад из тройного акселя и двойного тулупа, а также ряд иных сложных элементов. Во время проката Риццо не получил ни одного минуса, что позволило ему набрать 182,76 балла за произвольный прокат и общий результат в 273,54 балла. К слову, такая оценка произвольной программы – личный рекорд итальянца.

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019

На втором месте россиянин Максим Ковтун. Фигурист начал с отличного четверного тулупа, но упал на четверном сальхове. Были ещё тулупы, лутц, аксели, однако без помарок не обошлось. В итоге чемпион России набрал 167,75 балла за произвольную программу, а итоговая оценка составила 259,49 балла. Это хороший результат, но отрыв от победителя составил почти 15 баллов.

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019

Замкнул тройку лучших грузинский фигурист Морис Квителашвили. Парень исполнил четверной сальхов, каскад из четверного и двойного тулупов, тройной флип, а также другие менее сложные элементы. За произвольную программу Морис получил 175,31 балла, в сумме – 258,02 балла.

Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019