Сульшер о матче с ПСЖ: «Мы планировали забить первыми, но не ожидали такого быстрого гола»

Футбольная Лига чемпионов второй день кряду преподносит сенсации: после вылета мадридского «Реала» турнир покидает один из богатейших клубов мира, французский ПСЖ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парижане после гостевой победы 2:0 дома уступили «Манчестер Юнайтед». Уже к 30-й минуте манкунианцы забили дважды, и оба мяча гости провели после ошибок ПСЖ в защите.

Счет 1:2 выводил в четвертьфинал парижан, но у «красных дьяволов» под руководством Сульшара, похоже, неисчерпаемый лимит удачи. В компенсированное время матча Кимпембе сыграл рукой в своей штрафной и Рашфорд реализовал пенальти и вывел «Манчестер» в следующий раунд. Кстати, ПСЖ – первый клуб в истории Лиги чемпионов, который вылетел из плей-офф после победы в первом матче на выезде со счетом 2:0.