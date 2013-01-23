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Виктория Азаренко вышла в полуфинал Australian Open

23 января 2013 07:55
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в полуфинал Australian Open. Сегодня в четвертьфинальном поединке лучшая белорусская теннисистка выиграла у россиянки Светланы Кузнецовой. И это уже пятая победа Виктории на кортах «Мельбурн-парка».

В полуфинале 23-летней белоруске предстоит встретиться с 19-летней американкой Слоун Стивенс, которая занимает 25-е место в мировом рейтинге.

Год назад Виктория Азаренко в Мельбурне впервые выиграла турнир серии «Большого шлема», что позволило ей занять первое место в мировом рейтинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теннис

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