Стартовал 2-й тур национального чемпионата Беларуси по футболу. Результаты матчей

После стартовых побед в первом туре команды довольствовались ничейным результатом во втором. В игре «Немана» и «Слуцка» зафиксирована нулевая ничья. Минское «Динамо» играло с новичком элитного дивизиона, дзержинским «Арсеналом». Артем Кийко за несколько секунд до окончания первого тайма вывел «Арсенал» вперед – 1:0. Обескураженное «Динамо» отправилось на перерыв, но и во втором тайме команда Артема Челядинского не смогла предъявить внятные контрагументы дерзкому дебютанту. И лишь на четвертой добавленной минуте Владислав Ложкин спас «динамовцев» от поражения. Ничья – 1:1.