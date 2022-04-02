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Стартовал 2-й тур национального чемпионата Беларуси по футболу. Результаты матчей

02 апреля 2022 17:44
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Новости Беларуси. 2 апреля четырьмя матчами стартовал второй тур национального футбольного чемпионата Беларуси. Открывал игровую картину поединок «Слуцка» и «Немана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовал 2-й тур национального чемпионата Беларуси по футболу. Результаты матчей-1

После стартовых побед в первом туре команды довольствовались ничейным результатом во втором. В игре «Немана» и «Слуцка» зафиксирована нулевая ничья. Минское «Динамо» играло с новичком элитного дивизиона, дзержинским «Арсеналом». Артем Кийко за несколько секунд до окончания первого тайма вывел «Арсенал» вперед – 1:0. Обескураженное «Динамо» отправилось на перерыв, но и во втором тайме команда Артема Челядинского не смогла предъявить внятные контрагументы дерзкому дебютанту. И лишь на четвертой добавленной минуте Владислав Ложкин спас «динамовцев» от поражения. Ничья – 1:1.

Стартовал 2-й тур национального чемпионата Беларуси по футболу. Результаты матчей-4

«Белшина» принимала БАТЭ и крупно проиграла – 0:3. Голы на счету Малькевича, Драгуна и Филиповича.

# Футбол Беларуси # Владислав Малькевич # Станислав Драгун # Александр Филипович # Артем Челядинский # Артем Кийко # Фотофакт

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