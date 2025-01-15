На отчетно-выборной генассамблее НОК Беларуси выбрали президента и исполком. Побывали на мероприятии

Виктор Лукашенко переизбран на должность президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Такое решение было принято на отчетно-выборной генеральной ассамблее НОК, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

На отчетно-выборной генеральной ассамблее присутствовал 91 делегат, а на повестке дня 10 вопросов, ключевой – выборы президента и исполкома. Голосование проходило в закрытом режиме, 86 участников поддержали кандидатуру Виктора Лукашенко. Пост вице-президента остается за Дмитрием Довгаленком. Виктор Лукашенко продолжит возглавлять Национальный олимпийский комитет Беларуси. Читайте здесь.

В состав исполнительного комитета вошли 11 человек, включая руководство. Впервые в списках значится председатель Белорусской федерации борьбы, двукратный чемпион мира Алим Селимов.

Алим Селимов, член исполнительного комитета НОК Беларуси:

Задачи понятны, ясны, поэтому мы, конечно же, будем делать все от нас зависящее, весь Международный олимпийский комитет повернулся к нам с положительной стороны. Я убежден, что общение с международной общественностью, отстаивание своих интересов всегда дают положительный пример.