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На отчетно-выборной генассамблее НОК Беларуси выбрали президента и исполком. Побывали на мероприятии

15 января 2025 18:49
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Виктор Лукашенко переизбран на должность президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Такое решение было принято на отчетно-выборной генеральной ассамблее НОК, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

На отчетно-выборной генассамблее НОК Беларуси выбрали президента и исполком. Побывали на мероприятии-2

На отчетно-выборной генеральной ассамблее присутствовал 91 делегат, а на повестке дня 10 вопросов, ключевой – выборы президента и исполкома. Голосование проходило в закрытом режиме, 86 участников поддержали кандидатуру Виктора Лукашенко. Пост вице-президента остается за Дмитрием Довгаленком.

Виктор Лукашенко продолжит возглавлять Национальный олимпийский комитет Беларуси. Читайте здесь.

На отчетно-выборной генассамблее НОК Беларуси выбрали президента и исполком. Побывали на мероприятии-4

В состав исполнительного комитета вошли 11 человек, включая руководство. Впервые в списках значится председатель Белорусской федерации борьбы, двукратный чемпион мира Алим Селимов.

На отчетно-выборной генассамблее НОК Беларуси выбрали президента и исполком. Побывали на мероприятии-6

Алим Селимов, член исполнительного комитета НОК Беларуси:
Задачи понятны, ясны, поэтому мы, конечно же, будем делать все от нас зависящее, весь Международный олимпийский комитет повернулся к нам с положительной стороны. Я убежден, что общение с международной общественностью, отстаивание своих интересов всегда дают положительный пример.

На отчетно-выборной генассамблее НОК Беларуси выбрали президента и исполком. Побывали на мероприятии-8

В белорусском спорте сильные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Колоссальный опыт мэтров крайне необходим для решения медальных задач. Ирина Лепарская и Владимир Шантарович стали почетными членами НОК.

Подробности в видео.

# Национальный олимпийский комитет Беларуси # Виктор Лукашенко # Государственная политика в области спорта # Алим Селимов # Юлия Силипицкая

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