Новости по тегу #Национальный олимпийский комитет Беларуси

Победу в этом году праздновала команда Советского района, однако все участники получили незабываемые эмоции, подарки и мотивацию на будущие победы.
Исполнительный совет международной организации снял все ограничения и рекомендовал федерациям допустить отечественных атлетов к турнирам. В том числе и в командных видах.
Национальный олимпийский комитет Беларуси принимал активное участие в подготовке молодых атлетов и сегодня пришла пора поздравлений. Отрадно, что многие ребята не единожды поднимались на пьедестал.
На отчетно-выборной генеральной ассамблее присутствовал 91 делегат, а на повестке дня 10 вопросов, ключевой – выборы президента и исполкома. Голосование проходило в закрытом режиме, 86 участников поддержали кандидатуру Виктора Лукашенко. Пост вице-президента остается за Дмитрием Довгаленком.
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