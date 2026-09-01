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Новости по тегу #Национальный олимпийский комитет Беларуси

В штаб-квартире НОК прошел «Олимпийский урок – 2026» для школьников
01 сентября 2026 20:11

В штаб-квартире НОК прошел «Олимпийский урок – 2026» для школьников

Национальный олимпийский комитет приветствует решение МОК в отношении наших спортсменов
08 мая 2026 11:34

Национальный олимпийский комитет приветствует решение МОК в отношении наших спортсменов

В НОК чествовали призёров и победителей ЕЭОФ
07 августа 2025 17:26

В НОК чествовали призёров и победителей ЕЭОФ

На отчетно-выборной генассамблее НОК Беларуси выбрали президента и исполком. Побывали на мероприятии
15 января 2025 18:49

На отчетно-выборной генассамблее НОК Беларуси выбрали президента и исполком. Побывали на мероприятии

Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге отмечает 70-летие
02 мая 2012 10:50

Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге отмечает 70-летие