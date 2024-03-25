На «Олимпик-Арене» определились победители и призёры 1-го сезона хоккейного турнира «Кубок Федерации»

Сборные Минска одержали победы во всех возрастных группах нового хоккейного турнира «Кубок Федерации», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Последними награды разыграли команды, составленные из игроков до 13 лет.

В финальном матче на «Олимпик-Арене» столичные хоккеисты обыграли сверстников из Витебской области. Итоговый счет – 7:2. Решающий перевес минчане оформили во втором периоде, выиграв его с разницей в 3 шайбы.

Иван Никифоров, нападающий команды Минска: Мы вышли фаворитами на игру, хорошо размялись. Это было сразу понятно для всех, что мы займем первое место. На этом Кубке можно себя проявить, доказать, что ты один из лучших в стране, можно показать результат, чтобы тебя заметили и ты пошел дальше развивать свою карьеру.

Всего в Кубке Федераций выступили 600 хоккеистов из 21-й команды. Кроме белорусских хоккейных школ в турнире также представлены игроки сильнейших российских академий.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси: Мы сейчас сотрудничаем с Российской Федерацией, и эти соревнования как подготовка к финальным соревнованиям с очень сильным соперником. Это глобальная стратегия развития нашей федерации, потому что мы пошли немного по другому принципу: сейчас формируем команды именно от областей и даем возможность каждому ребенку, который пришел заниматься в своей области хоккеем, проявить себя и показать свои самые значимые качества.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Детский спорт мы поддерживаем постоянно. Это наше будущее поколение, пополнение команд регулярного чемпионата, пополнение нашей сборной. И я уверен, что три эти возраста, которые сегодня участвовали и победили в Кубке Федерации, – это действительно будущее белорусского хоккея.

Кубок Федерации оправдал ожидания и самих участников, и специалистов. Успех в этом турнире по статусу сопоставим с победой в республиканском первенстве. Соревнования займут важное место в детско-юношеском хоккейном календаре и станут традиционными.