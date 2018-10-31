Кубок ФИБА: «Цмоки» обыграли кипрский АЕК

Новости Беларуси. «Цмокі» 31 октября в рамках кубка ФИБА принимали АЕК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С точки зрения борьбы в группе для «драконов» киприоты – прямой конкурент. Очевидно: для того, чтобы подтвердить свои турнирные амбиции, нужно было побеждать. В начале недели стало известно, что в ряды минчан вернулся Девон Саддлер. Сегодня он в матче участия не принимал, но и без американского белоруса «Цмокі» неплохо справлялись. К первой половине матча была ничья, а дальше хозяева стали прибавлять и увеличивать разрыв в счете. В итоге уверенная победа 87:75.