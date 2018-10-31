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Кубок ФИБА: «Цмоки» обыграли кипрский АЕК

31 октября 2018 21:09
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Новости Беларуси. «Цмокі» 31 октября в рамках кубка ФИБА принимали АЕК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С точки зрения борьбы в группе для «драконов» киприоты – прямой конкурент. Очевидно: для того, чтобы подтвердить свои турнирные амбиции, нужно было побеждать. В начале недели стало известно, что в ряды минчан вернулся Девон Саддлер. Сегодня он в матче участия не принимал, но и без американского белоруса «Цмокі» неплохо справлялись. К первой половине матча была ничья, а дальше хозяева стали прибавлять и увеличивать разрыв в счете. В итоге уверенная победа 87:75.

Кубок ФИБА: «Цмоки» обыграли кипрский АЕК-1

Александр Семенюк, центровой БК «Цмокі-Мінск»:
Мы всей командой молодцы сегодня. Настроились, боролись все как один. Все белорусы просто здорово отыграли, мы очень довольны игрой, победой этой. Это нужно для прохода в следующий раунд.

Победа нас приближает к первому месту в группе. Будем сражаться – надо выходить на первое место.

Следующий матч в кубке ФИБА «драконы» проведут на выезде. Команда Александра Крутикова сыграет с бельгийским «Бельфусом».

# Баскетбол # Александр Семенюк # Фотофакт

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