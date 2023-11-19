«На ковре – соперники, в жизни – друзья». Большое интервью Александра Карелина

На прошлой неделе в Кемерово завершился международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций», где выступали сильнейшие ребята из России, Беларуси, Армении и Казахстана. Наши парни заняли 9-е общекомандное место и получили хорошие отзывы от организаторов, сообщили в программе «Спорттаймер». Два дня, команды из четырех стран – подвели итоги турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций». Соревнования раньше имели название «Турнир на призы Александра Карелина». Мэтр любезно принял нашу программу и охотно поделился мыслями на разные темы.

Юлия Силипицкая, ведущая:

«Сила традиций» вам дает силы? Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Российской Федерации:

Конечно, это важно. Ведь и сила без традиций ничего не может. Мы искали его долго, этот лозунг, у нас не было метаний, это просто-напросто потихоньку пришло потом. Потому что я для себя давно решил, что нужно уходить от имени нарицательного, буквального. И потом еще успешная деятельность Виктора Михайловича Кузнецова, появление Ромы Власова, двукратного олимпийского чемпиона, ожидаемого для нас. Поэтому сила традиций еще и в том, что, несмотря на то, что представляем раздел спорта категорично индивидуальный, единоборства, мы все вместе это делаем. Все вместе. Сила традиций еще и в этом. На ковре – соперники, в жизни – друзья. И здесь очень много совпадений, смыслов. «Я находился в лучшей команде мира». Поговорили с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым.