Два дня, команды из четырёх стран – подводим итоги турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций»

Наша программа вещает из города Кемерово, где состоялся международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Выступали и белорусы. Программу «Спорттаймер» уже второй год подряд приглашают на турнир. И делает это идейный вдохновитель и основатель, трехкратный олимпийский чемпион Александр Александрович Карелин. Рассказывает Юлия Силипицкая.

35 лет прошло с тех пор, как Сборная СССР по греко-римской борьбе успешно выступила на Олимпиаде в Сеуле – шесть наград, четыре золота. На наивысшую ступень пьедестала взошли сибиряк Александр Карелин, а с ним и Михаил Мамиашвили, белорус Камандар Маджидов и армянин Левон Джулфалакян. Спорт взял их в крепкие объятья, и дружба пронеслась через года. Турнир «Сила традиций» – это продолжение истории спорта, олицетворение побед и единение времени.

Александр Попов, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию (Россия):

Это спортивно-воспитательное мероприятие, которое направлено на воспитание молодежи. Спорт, патриотизм, отношение к старшим, отношение друг к другу.

Даулет Турлыханов, двукратный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе (Казахстан):

Одного таланта не хватает. Надо, чтобы еще трудолюбивый был, выкладывался на всех тренировках. Все успехи и достижения приходят через труд и пот. Так что, если хочешь быть профессиональным спортсменом высокого класса, ты должен выдержать большую нагрузку тренировочного процесса.

Два дня боролись ребята из четырех стран за главный трофей турнира «Сила традиций». Парни демонстрировали характер и даже сам Виктор Кузнецов, тренер Александра Карелина, сквозь призму совершенства видел положительные стороны молодой борьбы.

Виктор Кузнецов, заслуженный тренер России:

Ребята, и неплохие, из Беларуси. Потому что там все-таки спортсмены. Один Маджидов чего только стоит! А помимо него, еще ребят очень много. Это такие классные борцы, все-таки олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр, которые показывали красивую борьбу. Там есть у кого учиться и кому учить. Там конкуренция. И, конечно, в Беларуси неплохие ребята.