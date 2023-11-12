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Два дня, команды из четырёх стран – подводим итоги турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций»

12 ноября 2023 18:08
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Наша программа вещает из города Кемерово, где состоялся международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Выступали и белорусы. Программу «Спорттаймер» уже второй год подряд приглашают на турнир. И делает это идейный вдохновитель и основатель, трехкратный олимпийский чемпион Александр Александрович Карелин.

Рассказывает Юлия Силипицкая.

Два дня, команды из четырёх стран – подводим итоги турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций»-1

35 лет прошло с тех пор, как Сборная СССР по греко-римской борьбе успешно выступила на Олимпиаде в Сеуле – шесть наград, четыре золота. На наивысшую ступень пьедестала взошли сибиряк Александр Карелин, а с ним и Михаил Мамиашвили, белорус Камандар Маджидов и армянин Левон Джулфалакян. Спорт взял их в крепкие объятья, и дружба пронеслась через года. Турнир «Сила традиций» – это продолжение истории спорта, олицетворение побед и единение времени.

Два дня, команды из четырёх стран – подводим итоги турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций»-3

Александр Попов, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию (Россия):
Это спортивно-воспитательное мероприятие, которое направлено на воспитание молодежи. Спорт, патриотизм, отношение к старшим, отношение друг к другу.

Два дня, команды из четырёх стран – подводим итоги турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций»-5

Даулет Турлыханов, двукратный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе (Казахстан):
Одного таланта не хватает. Надо, чтобы еще трудолюбивый был, выкладывался на всех тренировках. Все успехи и достижения приходят через труд и пот. Так что, если хочешь быть профессиональным спортсменом высокого класса, ты должен выдержать большую нагрузку тренировочного процесса.

Два дня, команды из четырёх стран – подводим итоги турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций»-7

Два дня боролись ребята из четырех стран за главный трофей турнира «Сила традиций». Парни демонстрировали характер и даже сам Виктор Кузнецов, тренер Александра Карелина, сквозь призму совершенства видел положительные стороны молодой борьбы.

Два дня, команды из четырёх стран – подводим итоги турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций»-9

Виктор Кузнецов, заслуженный тренер России:
Ребята, и неплохие, из Беларуси. Потому что там все-таки спортсмены. Один Маджидов чего только стоит! А помимо него, еще ребят очень много. Это такие классные борцы, все-таки олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр, которые показывали красивую борьбу. Там есть у кого учиться и кому учить. Там конкуренция. И, конечно, в Беларуси неплохие ребята.

Два дня, команды из четырёх стран – подводим итоги турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций»-11

Белорусы приехали в Кемерово побеждать. Групповой раунд покорился нашим парням, а вот полуфинальные поединки закончились не так, как хотели. Но опыт получен колоссальный, и теперь главное – сделать работу над ошибками. Наш Евгений Швед стартовал скромно, зато подарил две яркие победы своей команде под занавес турнира.

Чем еще примечателен старт в Кемерове, смотрите в сюжете.

# Греко-римская борьба # Юлия Силипицкая # Александр Попов # Виктор Кузнецов

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