«Я находился в лучшей команде мира». Поговорили с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым

Поскольку мы находимся в самом эпицентре борцовских событий, где каждый так или иначе является борцом, мы встретились с двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, трехкратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы, любимцем всех ребятишек Романом Власовым. Интервью программы «Спорттаймер» на СТВ. Юлия Силипицкая, СТВ:

Если сравнивать первую собственную награду в спорте, эмоции, можешь вспомнить вот эту эмоцию? Насколько она минимальна от эмоции за награду Олимпиады? «Первые эмоции побед можно сравнить с победой на Олимпийских играх»

Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (Россия):

Первые эмоции побед можно сравнить с победой на Олимпийских играх, потому что они впервые. Я помню счастливые глаза мамы, когда я приносил домой медали, когда ты заражаешься вот этим чемпионством, заражаешься вот этими эмоциями и становишься по-настоящему зависимым даже в какой-то мере от этой эмоции, от победы. Для каждого возраста есть свой Олимп. Юлия Силипицкая:

Не могу не спросить, насколько важна маленькому спортсмену поддержка родителей? Роман Власов:

Каждый раз, когда я провожу мастер-классы, говорю и родителям в том числе, что проживать эту жизнь с детьми, то есть максимально интересуйтесь его тренировочным процессом. В первую очередь родители являются главным судьей и главным мотиватором для ребенка. Вспоминаю свои годы: для меня мама моя – это все, когда ты получаешь одобрительные слова, поздравительные слова счастливые, улыбку, слезы от побед, то есть это самые бесценные моменты. Ребенок чувствует, что он не один. Вспоминаю свое детство, для меня и моих родителей самое главное мечта была, чтобы я реализовался, то есть это не только была моя мечта, это была мечта моего старшего брата, мечта мамы, мечта тренера. Соответственно, тебя это так вот поддерживает. И каждый раз я говорю: говорите своим детям, что они лучшие, что они обязательно добьются, что они станут олимпийскими победителями, что они впишут свою фамилию в историю спорта, что у них получится и что у них нет другого пути. Это то, что помогало мне в жизни реализоваться. Юлия Силипицкая:

Что сейчас может, вот прямо здесь и сейчас, двукратный олимпийский чемпион? О мастер-классах и передаче опыта молодому поколению спортсменов Роман Власов:

Мы ни в коем случае сегодня не будем объявлять о завершении карьеры, но сегодня сложная ситуация, и, скорее всего, вряд ли я уже выйду ковер. Когда ты действующий спортсмен, ты себя урезаешь. Всегда говорю про то, что когда я был в активной фазе подготовки, я больше молчал, потому что когда человек молчит, он копит энергию, а сегодня мне приходится много говорить – отдавать. Сначала аккумулировать, готовиться, потом отдавать.

Юлия Силипицкая:

Тебе это нравится? Роман Власов:

Безумно нравится. И вот одна из самых главных задач – это делать все, чтобы наш вид спорта популяризировался, чтобы как можно больше детей занималось, и все больше вовлекать, то есть передавать свои знания. Для меня мастер-классы – это не только показать сухо приемы и поговорить с ними – нет. Еще выйти, встать в пару, побороться, чтобы ребенок на всю жизнь это запомнил. Юлия Силипицкая:

А насколько важно, насколько ты чувствуешь ответственность?

Роман Власов:

Всегда вспоминаю свои юные годы, как для меня важна была встреча с моими кумирами – с Карелиным, Искандаряном, то есть такими символами нашего вида спорта. И когда они показывали, когда они давали мастер-классы, когда они общались со мной, это запомнилось на всю жизнь. Подробнее в видеоматериале. Есть пустота после спорта у многих спортсменов, потому что спорт – это очень эмоциональное время, очень яркое. Это лучшие годы, но после спорта зачастую спортсменам сложно. И вот для меня сегодня мастер-классы, встречи с детьми, со студентами, когда я отдаю, когда передаю, вот это как раз вот такое ощущение, что я выхожу на ковер. Юлия Силипицкая:

Как тебе кажется, Париж без белорусского и российского представительства будет неполноценной Олимпиадой? Беларусь и Россия сделают альтернативную площадку, чтобы наши спортсмены выступали

Роман Власов:

Однозначно будет неполноценной. Обязательно будут и Беларусь, и Россия. Уверен, что допустят, что справедливость восторжествует. Всегда во все времена спорт был вне политики. Да, безусловно, сказался перерыв, но тем не менее без поражений нет побед, и как раз то время, когда еще можно все исправить, когда можно сделать большую работу над ошибками и вернуться вновь в строй победителя. Хочу сказать еще раз про Олимпиаду, что даже если так получится, что нас не будет, наши государства сделают альтернативную площадку для того, чтобы наши спортсмены получили по заслугам, достойную площадку для реализации и хорошее премиальное внимание государства, то есть в любом случае сегодня фокус на другом, сегодня глобальные происходят политические события. Всем нам нужно объединиться, всем нам нужно этот момент пережить, сохранить в своем сердце мечту стать чемпионом и продолжить. Это было, это мы проходили уже и пройдем и в этот раз. Юлия Силипицкая:

Как сегодня надо тренировать и на что делать акцент, чтобы побеждать? На что важно сделать акцент в тренировках спортсменов? Роман Власов:

Все идет вперед. Новые методики всегда должны быть. Мы не можем уже по старинке, по-советски тренировать наших ребят. Сегодня очень много есть методик, инфраструктуры, очень много новых тренажеров, которые нужно использовать. Каждый раз, когда встречаемся, мы с командой обсуждаем, все больше и больше людей задействовано. И тренер по физподготовке – считаю, тоже необходим. Результаты на чемпионате мира обязывают нас пересмотреть свою подготовку, заглянуть внутрь, в те моменты, которые невидимы борцовскому миру, тренировочный процесс, то есть то, что происходит внутри, и что-то поменять. Потому что сегодня действительно уже видно, что чего-то не хватает. Мне кажется, именно физики, ОФП. Профессионально работаем над тем, чтобы спортсмены были сильнее. Юлия Силипицкая:

Говорят, актер должен быть голодным на сцене. Должен ли быть спортсмен голодный? «Когда выигрывал Олимпиаду, у меня не было мысли о том, что делать дальше»