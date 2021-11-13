На Итоговом турнире WTA Арина Соболенко впервые сыграет с Игой Швёнтек

Это будет первая дуэль теннисисток. Их пути на этом турнире схожи. Полька также проиграла свой первый матч, не сумев ничего противопоставить гречанке Марии Саккари – 2:6, 4:6. Белоруска же разгромно уступила Пауле Бадосе из Испании – 4:6, 0:6. Но даже несмотря на ужасный старт, у нашей спортсменки все еще есть шанс на выход в полуфинальную стадию. Для этого нужно побеждать и желательно в двух сетах.

Первой же полуфиналисткой турнира стала эстонка Анетт Контавейт. Оба своих матча она выиграла, не отдав ни сета. Это лучший показатель в групповом раунде. Отметим, летом Контавейт начала сотрудничать с бывшим тренером Арины Соболенко Дмитрием Турсуновым. После чего ее результаты заметно улучшились. В 30 последних встречах Аннет одержала 28 побед. Также она первая теннисистка из Эстонии, которой удалось пробиться на Итоговый турнир WTA.