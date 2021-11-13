Прямой эфир

Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира

13 ноября 2021 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в матчах XV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира-1

На льду «Олимпик-Арены» скрестили клюшки команды Президента и Минской области. Именно этой дружине фаворит состязаний (команда главы государства) однажды уступила титул чемпиона. Это был единственный раз, когда главный трофей – Кубок победителя – сменил хозяина.  

Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира-4

Сергей Магеров, защитник команды Минской области:  
Хорошие ребята против нас играют, быстрые опытные, мастера, которые играли много где. Пока что вторую игру только играю. Первую игру выиграли. Сегодня тоже будем стараться играть на победу.  

Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира-7

Константин Дурнов, защитник команды Президента Беларуси:  
Замечательный праздник, люди приходят, болеют, наслаждаются игрой. Поэтому я думаю, что это только на пользу. Мы рады для них играть, радовать наших болельщиков. Все здорово. 

# Хоккей Беларуси # Сергей Магеров # Константин Дурнов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок ПСК. Юношеская сборная Беларуси до 17 лет уступила команде МТЗ
12 ноября 2021 19:52

Кубок ПСК. Юношеская сборная Беларуси до 17 лет уступила команде МТЗ

Анфиса Копаева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Узбекистане
12 ноября 2021 19:48

Анфиса Копаева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Узбекистане

Виталий Вовк о продукции МТЗ: хотим, чтобы техника, которую мы создаём для хоккея, нашла своего покупателя не только в Беларуси
12 ноября 2021 19:06

Виталий Вовк о продукции МТЗ: хотим, чтобы техника, которую мы создаём для хоккея, нашла своего покупателя не только в Беларуси