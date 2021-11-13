Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в матчах XV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в матчах XV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На льду «Олимпик-Арены» скрестили клюшки команды Президента и Минской области. Именно этой дружине фаворит состязаний (команда главы государства) однажды уступила титул чемпиона. Это был единственный раз, когда главный трофей – Кубок победителя – сменил хозяина.
Сергей Магеров, защитник команды Минской области:
Хорошие ребята против нас играют, быстрые опытные, мастера, которые играли много где. Пока что вторую игру только играю. Первую игру выиграли. Сегодня тоже будем стараться играть на победу.
Константин Дурнов, защитник команды Президента Беларуси:
Замечательный праздник, люди приходят, болеют, наслаждаются игрой. Поэтому я думаю, что это только на пользу. Мы рады для них играть, радовать наших болельщиков. Все здорово.