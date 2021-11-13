Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в матчах XV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На льду «Олимпик-Арены» скрестили клюшки команды Президента и Минской области. Именно этой дружине фаворит состязаний (команда главы государства) однажды уступила титул чемпиона. Это был единственный раз, когда главный трофей – Кубок победителя – сменил хозяина.

Сергей Магеров, защитник команды Минской области:

Хорошие ребята против нас играют, быстрые опытные, мастера, которые играли много где. Пока что вторую игру только играю. Первую игру выиграли. Сегодня тоже будем стараться играть на победу.