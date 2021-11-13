Как прошёл матч команды Президента против сборной Минской области? Рассказываем подробности

Новости Беларуси. Со счетом 5:2 команда Президента Беларуси обыграла дружину Минской области в матче Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со старта обе команды были настроены на бескомпромиссное противостояние. Ведь именно минчанам единственный раз за всю 15-летнюю историю турнира команда главы государства уступила титул чемпиона. Повторится ли триумф минчан в 2021 году, покажет время.

Пока же в турнирной таблице на первой строчке дружина главы государства. На второй строчке команда из Бреста. Но матч 13 ноября показал, что минчане готовы потеснить их. Уже в первом периоде болельщики увидели и красивые шайбы, и упорную борьбу, и даже удаления. Команда Минской области дважды играла в меньшинстве, но все же сумела сравнять счет. Интрига сохранялась до заключительного периода. Что говорят защитники команд? Читайте здесь.