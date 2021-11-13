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Как прошёл матч команды Президента против сборной Минской области? Рассказываем подробности

13 ноября 2021 13:37
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Новости Беларуси. Со счетом 5:2 команда Президента Беларуси обыграла дружину Минской области в матче Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как прошёл матч команды Президента против сборной Минской области? Рассказываем подробности-1

Со старта обе команды были настроены на бескомпромиссное противостояние. Ведь именно минчанам единственный раз за всю 15-летнюю историю турнира команда главы государства уступила титул чемпиона. Повторится ли триумф минчан в 2021 году, покажет время.

Как прошёл матч команды Президента против сборной Минской области? Рассказываем подробности-4

Пока же в турнирной таблице на первой строчке дружина главы государства. На второй строчке команда из Бреста. Но матч 13 ноября показал, что минчане готовы потеснить их. Уже в первом периоде болельщики увидели и красивые шайбы, и упорную борьбу, и даже удаления. Команда Минской области дважды играла в меньшинстве, но все же сумела сравнять счет. Интрига сохранялась до заключительного периода.  

Что говорят защитники команд? Читайте здесь.  

Как прошёл матч команды Президента против сборной Минской области? Рассказываем подробности-7

Отметим, что лучшими игроками матча стали автор первой шайбы команды Минской области Сергей Магеров и нападающий команды Президента Николай Лукашенко. Сам же Президент отметился голевой передачей. Следующий матч дружины главы государства пройдет 4 декабря на льду «Олимпик Арены».  

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Сергей Магеров # Николай Лукашенко # Фотофакт

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