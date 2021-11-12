Кубок ПСК. Юношеская сборная Беларуси до 17 лет уступила команде МТЗ

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» завершился второй игровой день Кубка Президентского спортивного клуба по хоккею. Юношеская сборная Беларуси до 17 лет уступила команде Минского тракторного завода, 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на возраст игроков, два столичных клуба достаточно уверенно выглядели на площадке. И показали болельщикам хорошую борьбу. В первом периоде никто из хоккеистов не смог открыть счет, зато во втором отрезке матча команда МТЗ записала на свой счет два очка. Шайбы забросили Александр Яценко, Иван Рудяк. В третьем периоде отличился игрок сборной Беларуси Кирилл Жилюк. Напомним, турнир завершится уже 13 ноября двумя поединками. В 11 часов юниорская лига сыграет против команды Казахстана, а в 14:30 сборная Беларуси скрестит клюшки с россиянами.