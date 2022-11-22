На «Играх дружбы» завершилась квалификация очередного соревновательного дня – результаты белорусов

Завершена квалификация очередного соревновательного дня на «Играх дружбы» по плаванию, которые проходят в Казани. Белорусские спортсмены 22 ноября в утренней сессии были не на последних ролях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финал удалось выйти Илье Шимановичу на 200-метровке брассом и юниорской комбинированной эстафете на полтиннике. В одну вторую пробились Иван Адамчук, Виктор Стаселович и Анастасия Кулешова. Последняя выступала на двух дистанциях и на обеих преуспела, показав третье время среди всех спортсменок. Но расслабляться рано. Вечерняя сессия начнется в 18 часов.