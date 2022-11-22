«Призёрами должны становиться». Гостренер команды Беларуси по боксу о молодом поколении и планах на турнир Ливенцева

На базе «Чижовка-Арены» стартовал 19-й международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева. Участие в соревнованиях принимают спортсмены из 6 стран – Беларуси, России, Армении, Узбекистана, Афганистана и Конго, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего за призы турнира в борьбу вступят 120 боксеров. Награды будут разыграны как у мужчин, так и у женщин. В соревнованиях примут участие известные титулованные спортсмены. Сборная России представлена двумя составами, белорусская дружина также выступит в расширенном варианте состава.

Александр Ермашевич, государственный тренер национальной команды Беларуси по боксу:

Задачи не могут быть совсем одинаковые к национальной команде. Они должны быть обязательно в финале, а молодые ребята до 22 лет, наше молодое поколение, мы на них ставим на 2028 год. Они призерами должны становиться.

Полуфиналы пройдут в четверг, 24 ноября, а финальные поединки турнира состоятся 26 ноября.