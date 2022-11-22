Белорусская пловчиха Анастасия Кулешова пробилась в полуфинал «Игр дружбы»

На «Играх дружбы» по плаванию, которые проходят в Казани, 22 ноября очередной соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Завершилась утренняя сессия, по итогам которой спортсмены оспаривали право выйти в полуфиналы.

Некоторые результаты уже известны. Наша Анастасия Кулешова пробилась в 1/2-ю сразу на двух дистанциях, причем показав третье время среди всех конкуренток. Также квалификацию успешно преодолели Иван Адамчук и Виктор Стаселович.