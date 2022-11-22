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Белорусская пловчиха Анастасия Кулешова пробилась в полуфинал «Игр дружбы»

22 ноября 2022 11:38
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На «Играх дружбы» по плаванию, которые проходят в Казани, 22 ноября очередной соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Завершилась утренняя сессия, по итогам которой спортсмены оспаривали право выйти в полуфиналы.  

Белорусская пловчиха Анастасия Кулешова пробилась в полуфинал «Игр дружбы»-1

Некоторые результаты уже известны. Наша Анастасия Кулешова пробилась в 1/2-ю сразу на двух дистанциях, причем показав третье время среди всех конкуренток. Также квалификацию успешно преодолели Иван Адамчук и Виктор Стаселович.  

Напомним, что накануне белорусы выиграли три награды: золото, серебро и бронзу. 

# Плавание # Анастасия Кулешова # Иван Адамчук # Виктор Стаселович # Алина Змушко # Фотофакт

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