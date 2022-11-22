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НХЛ. «Нью-Джерси» выиграл 13-й матч подряд, Шарангович вновь забросил

22 ноября 2022 11:40
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«Нью-Джерси» опять победил, Егор Шарангович вновь забросил. «Девилс» продолжают радовать своих поклонников в Национальной хоккейной лиге. На сей раз не устоял «Эдмонтон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

НХЛ. «Нью-Джерси» выиграл 13-й матч подряд, Шарангович вновь забросил-1

В регулярном сезоне «Нью-Джерси» отпраздновал уже 13-ю победу кряду. И это повторение клубного рекорда. Последний раз команда выглядела так здорово в далеком 2001 году. Что до заслуг нашего форварда, то он вновь отметился заброшенной шайбой. Егор Шарангович сделал счет 5:2. Всего он провел на площадке 11 минут и 5 секунд и завершил вечер с показателем полезности «+1». На данный момент у него 10 бомбардирских баллов в 19 дуэлях. А «Нью-Джерси» продолжает идти на высоченном втором месте на Западе.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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