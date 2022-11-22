НХЛ. «Нью-Джерси» выиграл 13-й матч подряд, Шарангович вновь забросил

В регулярном сезоне «Нью-Джерси» отпраздновал уже 13-ю победу кряду. И это повторение клубного рекорда. Последний раз команда выглядела так здорово в далеком 2001 году. Что до заслуг нашего форварда, то он вновь отметился заброшенной шайбой. Егор Шарангович сделал счет 5:2. Всего он провел на площадке 11 минут и 5 секунд и завершил вечер с показателем полезности «+1». На данный момент у него 10 бомбардирских баллов в 19 дуэлях. А «Нью-Джерси» продолжает идти на высоченном втором месте на Западе.