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На ЧЕ по биатлону прошли спринтерские гонки. Ирина Кручинкина вошла в топ-6

28 января 2022 17:31
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Новости Беларуси. На чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере 28 января прошли спринтерские гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На ЧЕ по биатлону прошли спринтерские гонки. Ирина Кручинкина вошла в топ-6-1

Первыми на дистанцию вышли мужчины. Результаты наших парней неутешительны. Лучшим стал Сергей Бочарников, который с двумя непораженными мишенями остановился на 32-й позиции. В топ-40 есть еще два наших представителя. Иван Тулатин занял 38-е место, Антон Шидловский – 39-й. Чемпионом Европы стал норвежец Бьонтегорд.

На ЧЕ по биатлону прошли спринтерские гонки. Ирина Кручинкина вошла в топ-6-4

У наших девушек показатели получше. Ирина Кручинкина замкнула шестерку сильнейших. В ее активе один промах. Пока без медалей, но у Ирины будет неплохая стартовая позиция в пасьюте. У остальных белорусок дела обстоят так: Дарья Кудаева финишировала на 54-м месте, Аделина Сабитова – на 57-м, а Юлия Ковалевская – на 59-м. Золото завоевала представительница Норвегии Фемстейневик.

# Биатлон # Сергей Бочарников # Рагнхильд Фемстейневик # Юлия Ковалевская # Дарья Кудаева # Аделина Сабитова # Иван Тулатин # Антон Шидловский # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Эрленд Бьонтегорд # Фотофакт

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