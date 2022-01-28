На ЧЕ по биатлону прошли спринтерские гонки. Ирина Кручинкина вошла в топ-6

Первыми на дистанцию вышли мужчины. Результаты наших парней неутешительны. Лучшим стал Сергей Бочарников, который с двумя непораженными мишенями остановился на 32-й позиции. В топ-40 есть еще два наших представителя. Иван Тулатин занял 38-е место, Антон Шидловский – 39-й. Чемпионом Европы стал норвежец Бьонтегорд.

У наших девушек показатели получше. Ирина Кручинкина замкнула шестерку сильнейших. В ее активе один промах. Пока без медалей, но у Ирины будет неплохая стартовая позиция в пасьюте. У остальных белорусок дела обстоят так: Дарья Кудаева финишировала на 54-м месте, Аделина Сабитова – на 57-м, а Юлия Ковалевская – на 59-м. Золото завоевала представительница Норвегии Фемстейневик.