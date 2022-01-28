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Бочарников стал лучшим из белорусов в спринте на ЧЕ по биатлону. Какая у него позиция?

28 января 2022 15:43
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают выступление на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Бочарников стал лучшим из белорусов в спринте на ЧЕ по биатлону. Какая у него позиция?-1

Нашу страну представляют 4 стреляющие лыжницы: Юлия Ковалевская, Ирина Кручинкина, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова. Ранее свое выступление в спринте завершила мужская команда. Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который финишировал на 32-й позиции.  

# Биатлон # Юлия Ковалевская # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Дарья Кудаева # Аделина Сабитова # Сергей Бочарников # Фотофакт

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