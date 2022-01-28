Бочарников стал лучшим из белорусов в спринте на ЧЕ по биатлону. Какая у него позиция?

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают выступление на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают выступление на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нашу страну представляют 4 стреляющие лыжницы: Юлия Ковалевская, Ирина Кручинкина, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова. Ранее свое выступление в спринте завершила мужская команда. Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который финишировал на 32-й позиции.