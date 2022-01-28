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Белорусские конькобежцы 28 января прибудут на Игры в Пекин

28 января 2022 07:22
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Ровно неделя остается до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Первые белорусские атлеты уже прибыли в китайскую столицу и готовы к главным стартам четырехлетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 января к биатлонистам также присоединится наша команда по конькобежному спорту.

Белорусские конькобежцы 28 января прибудут на Игры в Пекин-1

Огонь Игр загорится 4 февраля, а уже на следующий день в смешанной эстафете по биатлону разыграют первые медали. Всего спортсмены поборются за 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Пока же идет активная подготовка к торжественному событию.

Белорусские конькобежцы 28 января прибудут на Игры в Пекин-4

Олимпийские деревни встречают спортсменов. Любопытно, что находятся они в так называемом «пузыре» – замкнутом пространстве, которое невозможно покинуть и проникнуть извне. Таковы жесткие антиковидные меры. Впрочем, жалоб нет, все рады, что главные старты в принципе состоятся.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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