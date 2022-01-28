Белорусские конькобежцы 28 января прибудут на Игры в Пекин

Ровно неделя остается до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Первые белорусские атлеты уже прибыли в китайскую столицу и готовы к главным стартам четырехлетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 января к биатлонистам также присоединится наша команда по конькобежному спорту.

Огонь Игр загорится 4 февраля, а уже на следующий день в смешанной эстафете по биатлону разыграют первые медали. Всего спортсмены поборются за 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Пока же идет активная подготовка к торжественному событию.